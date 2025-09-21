كرة اليد، منتخب الناشئات يواجه تونس في نهائي البطولة الأفريقية

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما بقيادة قاسم إبراهيم المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب تونس في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجزائر.

وتقام مباراة مصر وتونس في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب أنجولا في الدور قبل النهائي بنتيجة (19-16).

وعلى الجانب الآخر، وصل منتخب تونس إلى نهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة (25-23).

