كرة اليد، موعد وصول فرق كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"

كرة اليد، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، المقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” عن موعد وصول الفرق المقرر مشاركتها في البطولة.

وأوضح عمرو صلاح، أن هناك 4 فرق ستصل إلى القاهرة يوم 25 سبتمبر، وهي: سيدني الأسترالي وكاليفورنيا الأمريكي والشارقة الإماراتي وتاوباتي البرازيلي.

على أن تصل فرق أوروبا يوم 26 سبتمبر، وهي: ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري.

حضور مجاني لجماهير المونديال

وقرر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، فتح الباب أمام حضور الجماهير بالمجان، في مباريات البطولة المقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد عمرو صلاح مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة قررت فتح الباب أمام الجماهير بالمجان لحضور منافسات البطولة، وذلك على غرار ما تم في منافسات بطولة العالم لمنتخبات الشباب التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

قرعة بطولة العالم لكرة اليد

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كاليفورنيا (أمريكا) - ماجديبورج (ألمانيا) - الشارقة (الإمارات)

المجموعة الثانية: سيدني (أستراليا) - فيزبريم (المجر) - الأهلي (مصر)

المجموعة الثالثة: تاوباتي (البرازيل) - برشلونة (إسبانيا) - الزمالك (مصر)

