كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبات منتخبي كرة اليد للشابات وكرة السلة للشابات، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج ببطولتي إفريقيا لأول مرة في تاريخ اللعبتين، بحضور خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن فوز منتخبي مصر للشابات في كرة اليد وكرة السلة يعد إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى نجاحات الرياضة المصرية، قائلًا: "شرفتونا وشرفتوا مصر"، مشيدًا بالروح والإصرار الذي تحلت به اللاعبات في البطولتين، وما يعكسه ذلك من مكانة المرأة المصرية وقدرتها على إظهار قوة وعزيمة البنت المصرية في مختلف البطولات.

أشرف صبحي يكرم بطلات كرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للشابات

وأضاف وزير الرياضة، قائلا "فرحتونا وشرفتونا"، فالإنجاز لا يأتي صدفة، وإنما هو ثمرة تخطيط وجهد متواصل على مدى فترات طويلة، مضيفًا اتحاد كرة اليد يواصل نجاحاته، وفي المقابل نعمل على إعادة بناء كرة السلة المصرية من جديد بخطط واضحة ورؤية مستقبلية.

أشرف صبحي يكرم بطلات كرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للشابات

وأكد وزير الرياضة، "نمتلك في مصر بنية تحتية رياضية قوية، ومنشآت وأندية وإعدادًا كبيرة، وكل مقومات النجاح متوفرة، ونحن ملتزمون بدعم أبطالنا وبطلاتنا، ومساندتهم بلا توقف، مشيرًا إلي ان رغم الأزمات والتحديات، نحن متمسكون بالاستقرار والنجاح على المستويين السياسي والرياضي، والرياضة المصرية بخير، وأصبحت مصدر سعادة وفخر لكل بيت مصري، بل وأصبحت هناك عدوى إيجابية تدفع الشباب والأسر لممارسة الرياضة، موضحًا تجربتنا الرياضية أصبحت نموذجًا يطلب الكثيرون الاحتكاك به والاستفادة منه.

وزير الرياضة يكرم بطلات كرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للشابات

وزير الرياضة يفتتح بطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس حوض البحر المتوسط لرفع الأثقال في نسختها الرابعة عشر، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي، بمشاركة 10 دول بالاضافة الى مصر البلد المستضيفة.

حضر الافتتاح المهندس خالد مهلهل، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، المهندس منار الدين الشلي، أمين عام الاتحاد الأفريقي واتحاد البحر المتوسط، بيروس ديماس، رئيس اتحاد دول حوض البحر المتوسط وعضو الاتحاد الدولي، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض مصر، مشددا على قدرة الدولة المصرية على تنظيم مختلف البطولات الدولية بأعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، كما أوضح ان مثل هذه البطولات تعتبر احتكاكا قويا لأبطال مصر الرياضيين من أجل إعدادهم وايضا الكشف عن المواهب الجديدة واعطائها الفرص لتدعيم صفوف المنتخب الوطني.

واختتم صبحي كلمته قائلًا: “ان مصر وخاصة رياضة رفع الاثقال تمتلك تاريخا عريقا من الإنجازات، وتسعى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لرفع الاثقال لعودة الابطال المصريين الى منصات التتويج وتصدرهم الميداليات والبطولة، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين في البطولة".

