كرة اليد، الزمالك يواجه برشلونة اليوم في مونديال الأندية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام فريق برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك وبرشلونة الإسباني في الـ5:45 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا في الجولة الأولى على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة (26-24).

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

نظام مونديال الأندية

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز. 

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025. 

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.  

