كرة اليد، 3 مواجهات قوية اليوم في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية “سوبر جلوب” المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

كاليفورنيا إيجلز × ماجديبورج - 3:30 عصرا

تاوباتي × برشلونة - 5:45 مساء

سيدني × فيزبريم - 8 مساء

وكانت أقيمت أمس الجمعة منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات وجاءت النتائج كالتالي:

الشارقة (35) - (30) كاليفورنيا

الزمالك (26) - (24) تاوباتي

الأهلي (41) - (14) سيدني

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز. 

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025. 

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.  

