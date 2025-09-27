أخبار مصر اليوم: التموين تكشف موقف أسعار السلع بعد ارتفاع الوقود؟،البحوث الزراعية" يوضح حقيقة وجود مبيدات مسرطنة بالمحاصيل، الفئات المستحقة للمنح الدراسية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير التموين يجيب

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ خطة تنقية بيانات البطاقات التموينية تمهيدًا لتعميم الكارت الموحد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين



وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج “ الصورة ”، أن الكارت الموحد يتميز بكونه بطاقة شاملة تتيح للمواطن صرف مستحقاته المالية، والحصول على خدمات التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب استخدامها في المشتريات وصرف الدعم التمويني سواء كان عينيًا أو نقديًا.



وكشف فاروق أن نحو 100 ألف أسرة في محافظة بورسعيد بدأت بالفعل في تلقي الدعم التمويني من خلال الكارت الموحد، مؤكدًا أن المشروع سيتم تعميمه تدريجيًا على باقي المحافظات بعد استكمال عملية تنقية البيانات.

وبسؤاله حول إمكانية ارتفاع أسعار السلع التموينية بعد رفع أسعار المحروقات الفترة المقبلة، قال وزير التموين أن أسعار السلع التموينية لم تتأثر بالارتفاعات السابقة في تكلفة الوقود، حيث تكفلت الدولة بتحمل فروق الأسعار لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.



وأشار الوزير إلى أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، متوقعًا استمرار هذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تحافظ على استقرار أسعار السلع التموينية حتى في حال حدوث أي زيادات في أسعار المحروقات.

ولفت فاروق إلى أنه مع بداية العام الجديد ستتاح للمواطنين فرصة الحصول على تشكيلة أوسع من السلع التموينية، وليس مجرد منتج أو اثنين، في إطار خطة الوزارة لتوسيع مظلة الدعم وتحسين الخدمات المقدمة.

وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة أسعار السكر التمويني، مؤكدا ثبات أسعار السكر التمويني على البطاقات التموينية عند سعر 12.5 جنيه للكيلو، وعدم وجود أي زيادات خلال الفترة الحالية،

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج “ الصورة ”، أن مصر حققت هذا العام اكتفاءً ذاتيًا من السكر، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد استيراد نحو 800 ألف طن لسد الفجوة في الاستهلاك، بينما تجاوز الاحتياطي الحالي معدلات العام الماضي، ما يعزز استقرار السوق.



وأضاف فاروق أن سعر السكر الحر في الأسواق يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن الدعم الحكومي لا يقتصر على السكر فقط، بل يشمل مختلف السلع التموينية الأساسية.

وأشار إلى أن المواطن يستفيد حاليًا من دعم كبير، إذ يحصل على 150 رغيفًا شهريًا بالإضافة إلى 50 جنيهًا قيمة دعم للسلع، يمكن من خلالها شراء كيس سكر وكيس مكرونة وزجاجة زيت، وهي منتجات تتجاوز قيمتها الفعلية 105 جنيهات، ما يبرز حجم الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح المستهلكين.



وشدد وزير التموين على أن أسعار السلع التموينية ثابتة، وأن الحكومة مستمرة في تحمل فروق الأسعار لضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول جميع المواطنين.

الصحة: إقرار ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر لمكافحة السمن



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن من أبرز هذه الجهود برامج المسح الصحي الدوري لطلاب المدارس، والتي شملت عشرات الملايين من الأطفال، وتطوير خدمات التشخيص والعلاج في آلاف الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وتبني سياسات صحية تتضمن التوجه نحو تطبيق ملصقات التغذية الأمامية على المنتجات لتعزيز وعي المستهلك الغذائي.

وأكد أن العمل جار على إقرار ضريبة صحية على المشروبات المحلاة بالسكر.

كانت أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) وفريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (UNIATF)، عن فوز جمهورية مصر العربية بجائزة دولية مرموقة ضمن جوائز عام 2025، تقديرًا لجهودها المبتكرة والفعالة في الوقاية من السمنة ومكافحتها.

الأرصاد: لا ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة خلال الخريف

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن مصر دخلت رسميًا فصل الخريف، مشيرة إلى أن هذا الفصل يتميز باعتدال الطقس واستقرار الأجواء، مؤكدة أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.



أوضحت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تشهد حاليًا انخفاضًا في نسب الرطوبة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى نهارًا إلى 32 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى 22 درجة مئوية، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.



وعن الظواهر الجوية المتوقعة، لفتت متحدثة الأرصاد الجوية، إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خاصةً الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون أكثر غزارة على السلوم ومطروح والعلمين.



وأشارت إلى أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

"البحوث الزراعية" يكشف حقيقة ما أثير بشأن وجود مبيدات مسرطنة بالمحاصيل

قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن دور المركز يقتصر على تقييم المبيدات والتأكد من صلاحيتها، وليس تصنيعها أو بيعها، موضحًا أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضع معايير قاسية وصارمة، ولو كانت المزروعات تحتوي على أي مواد ضارة لما تم قبولها.



وأوضح عياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه "لا يوجد مبيد مسرطن وآخر غير مسرطن"، مؤكدًا أن جميع المبيدات قد تكون مسرطنة إذا أسيء استخدامها أو لم تُراعَ تعليمات الجرعة والتوقيت، مشددًا على أن الاستخدام العلمي السليم يضمن سلامة المنتجات الزراعية وصحة المستهلك.



وفيما يخص بعض المخاوف المنتشرة بشأن الطماطم التي تظهر عليها نقاط صفراء، قال الخبير الزراعي إنه يكفي غسلها جيدًا قبل الاستهلاك، ولن يكون لها أي ضرر على صحة الإنسان.

وأُثيرت في الفترة الأخيرة تساؤلات وشائعات حول وجود مبيدات مسرطنة في بعض المزروعات، خاصة الطماطم والخضراوات الورقية، وهو ما أثار قلق المستهلكين.



وتزامن ذلك مع تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض بعض الشحنات الزراعية في الخارج.



غير أن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية أكدا أن جميع الصادرات الزراعية المصرية تخضع لرقابة صارمة، ولا يُسمح بخروج أي شحنة إلا بعد مطابقتها للمواصفات الأوروبية والدولية، ما يعكس جودة المنتجات وسلامتها.

التوثيق لحد باب بيتك، خطوات طلب سيارات الشهر العقاري المتنقلة

توفر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيارات متنقلة مزوّدة بكامل التجهيزات الفنية، لتقديم جميع خدمات التوثيق في موقع طالب الخدمة، سواء في المنازل أو أماكن العمل، دون الحاجة إلى زيارة الفروع الثابتة، ويأتي ذلك في إطار التوسع في الخدمات الحكومية المميكنة وتيسير الإجراءات على المواطنين.



تعمل سيارات التوثيق المتنقلة بنظام “الشباك الواحد”، ما يتيح إنجاز المعاملات كافة في مكان واحد وبأعلى درجات السرعة والدقة. كما تم تصميمها لتسهيل دخول وخدمة ذوي الهمم، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع الفئات.



ويمكن للمواطن طلب الخدمة عن طريق الحجز المسبق عبر الخط الساخن 15999، أو من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، أو عبر بوابة مصر الرقمية ، كما يمكن الحجز الفوري في بعض الحالات بطلب الخدمة مباشرة دون حجز مسبق.





وتصل رسوم انتقال سيارة التوثيق إلى 2000 جنيه، حيث تعد سيارات التوثيق المتنقلة خطوة متقدمة نحو تقديم خدمة حكومية عصرية وسريعة، تعكس توجه الدولة لتقريب الخدمات الأساسية إلى المواطنين في مختلف المواقع والتجمعات.

وتعتبر أهم مميزات سيارات التوثيق المتنقلة، التيسير على المواطنين بإنهاء المعاملات التوثيقية في أماكنهم.، تخفيف الضغط والتكدس على فروع الشهر العقاري الثابتة، توفير الوقت والجهد، مع إتاحة وصول ميسر لذوي الهمم.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا



حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى من الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

آخر موعد للتقديم في منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية



أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب التقديم للحصول على المنح الدراسية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، تحت مسمى "منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، وذلك لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.



ويمكن للطلاب الدخول من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر الرابط: وتسجيل البيانات اعتبارًا من اليوم، على أن تنتهي في العاشرة مساءً يوم الأربعاء الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٥، ويتم الإعلان عن نتائج المنحة يوم الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥.

المنحة تغطي كافة المصروفات الدراسية بالكامل، إضافة إلى توفير سكن طلابي مناسب يشمل التغذية ومماثل للمدن الجامعية، وذلك مجانًا.

وتشمل المنحة دراسة تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات: الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، والفنون والتصميم، وذلك بجامعات: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية.

لأول مرة بمستشفيات التأمين الصحي.. نجاح إعادة بناء يد طفلة مصابة بـ"متلازمة اليد المرآة"

نجح الفريق الطبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي بمحافظة القاهرة، في إجراء جراحة دقيقة ونادرة من نوعها، تمثلت في إعادة بناء يد لطفلة مصابة بمتلازمة "اليد المرآة" (Mirror Hand)، وذلك لأول مرة داخل مستشفيات التأمين الصحي.



وأوضح الفريق الطبي أن العملية تضمنت إعادة بناء عظام مفصل الرسغ والأربطة والمفاصل، مع استئصال الأصابع الزائدة، بالإضافة إلى تحويل أحد الأصابع إلى إبهام، وهو ما أسفر عن تحسين المظهر الخارجي لليد المصابة واستعادة جزء كبير من وظيفتها الحركية.

المريضة خرجت من غرفة العمليات بحالة مستقرة



وأكدت المستشفى أن المريضة خرجت من غرفة العمليات بحالة مستقرة وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة، مشيرة إلى أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات التأمين الصحي وقدرتها على التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة تسجل لأول مرة في تاريخ مستشفيات التأمين الصحي، ويُبرز الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تعرف على الفئات المستحقة للمنح الدراسية بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن حزمة من المنح الدراسية لطلابها، خلال اجتماع مجلس الجامعة الشهري الأخير، مع بداية العام الدراسي الجديد



وكشفت الجامعة عن فئات معينة مستحقة لهذه المنح، ما بين منح كاملة وجزئية، من بينها الرياضيين، وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وأبناء الصحفيين والإعلاميين، وأبناء العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، منظومة المنح بجامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد، وجميع فئات الطلاب المستحقة لها.

الطلاب المستحقون للمنح الدراسية بجامعة القاهرة 2025/2026

الطلاب الحاصلون على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الرياضية الرسمية القارية أو الدولية.

المصروفات الدراسية المستحقة عن المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية طبقًا للقوانين المنظمة ولقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات.

أبناء الأساتذة والعاملين بالجامعة بنسبة 35%.

أبناء العاملين بالمعاش.

أبناء ولي الأمر المتوفى في نفس العام الجامعي أو في أعوام سابقة.

الحالات الإنسانية والمرضية والأسرية.

أبناء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة.

أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي.

أبناء الصحفيين والإعلاميين.

خصم بنسبة 10% بالنسبة للدبلومات المهنية لأعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة.

خصم بنسبة 15 % للدورات التدريبية لأعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة.

منح جزئية بكلية الآثار لأبناء العاملين بوزارة السياحة والآثار.

