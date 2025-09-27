هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير التموين يجيب

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ خطة تنقية بيانات البطاقات التموينية تمهيدًا لتعميم الكارت الموحد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج “ الصورة ”، أن الكارت الموحد يتميز بكونه بطاقة شاملة تتيح للمواطن صرف مستحقاته المالية، والحصول على خدمات التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب استخدامها في المشتريات وصرف الدعم التمويني سواء كان عينيًا أو نقديًا.

وكشف فاروق أن نحو 100 ألف أسرة في محافظة بورسعيد بدأت بالفعل في تلقي الدعم التمويني من خلال الكارت الموحد، مؤكدًا أن المشروع سيتم تعميمه تدريجيًا على باقي المحافظات بعد استكمال عملية تنقية البيانات.

وبسؤاله حول إمكانية ارتفاع أسعار السلع التموينية بعد رفع أسعار المحروقات الفترة المقبلة، قال وزير التموين أن أسعار السلع التموينية لم تتأثر بالارتفاعات السابقة في تكلفة الوقود، حيث تكفلت الدولة بتحمل فروق الأسعار لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، متوقعًا استمرار هذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تحافظ على استقرار أسعار السلع التموينية حتى في حال حدوث أي زيادات في أسعار المحروقات.

ولفت فاروق إلى أنه مع بداية العام الجديد ستتاح للمواطنين فرصة الحصول على تشكيلة أوسع من السلع التموينية، وليس مجرد منتج أو اثنين، في إطار خطة الوزارة لتوسيع مظلة الدعم وتحسين الخدمات المقدمة.

