الأرصاد: لا ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة خلال الخريف

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن مصر دخلت رسميًا فصل الخريف، مشيرة إلى أن هذا الفصل يتميز باعتدال الطقس واستقرار الأجواء، مؤكدة أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة

أوضحت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تشهد حاليًا انخفاضًا في نسب الرطوبة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى نهارًا إلى 32 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى 22 درجة مئوية، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

شبورة وأمطار متفرقة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، لفتت متحدثة الأرصاد الجوية، إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خاصةً الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون أكثر غزارة على السلوم ومطروح والعلمين.

نشاط رياح مثيرة للأتربة

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

