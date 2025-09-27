التوثيق لحد باب بيتك، خطوات طلب سيارات الشهر العقاري المتنقلة

توفر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيارات متنقلة مزوّدة بكامل التجهيزات الفنية، لتقديم جميع خدمات التوثيق في موقع طالب الخدمة، سواء في المنازل أو أماكن العمل، دون الحاجة إلى زيارة الفروع الثابتة.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في الخدمات الحكومية المميكنة وتيسير الإجراءات على المواطنين .

خدمات متكاملة وتقنيات حديثة

تعمل سيارات التوثيق المتنقلة بنظام “الشباك الواحد”، ما يتيح إنجاز المعاملات كافة في مكان واحد وبأعلى درجات السرعة والدقة. كما تم تصميمها لتسهيل دخول وخدمة ذوي الهمم، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع الفئات.

حجز الخدمة

ويمكن للمواطن طلب الخدمة عن طريق الحجز المسبق عبر الخط الساخن 15999، أو من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، أو عبر بوابة مصر الرقمية.

كما يمكن الحجز الفوري في بعض الحالات بطلب الخدمة مباشرة دون حجز مسبق.

رسوم انتقال سيارة التوثيق

وتصل رسوم انتقال سيارة التوثيق إلى 2000 جنيه، حيث تعد سيارات التوثيق المتنقلة خطوة متقدمة نحو تقديم خدمة حكومية عصرية وسريعة، تعكس توجه الدولة لتقريب الخدمات الأساسية إلى المواطنين في مختلف المواقع والتجمعات.

وتعتبر أهم مميزات سيارات التوثيق المتنقلة، التيسير على المواطنين بإنهاء المعاملات التوثيقية في أماكنهم.، تخفيف الضغط والتكدس على فروع الشهر العقاري الثابتة، توفير الوقت والجهد، مع إتاحة وصول ميسر لذوي الهمم.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدبير وتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة، وحرصًا من وزارة العدل على الارتقاء بخدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتقريبًا لفروع التوثيق لطالبي الخدمة على مستوى الجمهورية.

وتهدف خطوة سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي أقدمت عليها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء معاملات التوثيق لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة لحجز موعد.

