وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة أسعار السكر التمويني، مؤكدا ثبات أسعار السكر التمويني على البطاقات التموينية عند سعر 12.5 جنيه للكيلو، وعدم وجود أي زيادات خلال الفترة الحالية،

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج “ الصورة ”، أن مصر حققت هذا العام اكتفاءً ذاتيًا من السكر، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد استيراد نحو 800 ألف طن لسد الفجوة في الاستهلاك، بينما تجاوز الاحتياطي الحالي معدلات العام الماضي، ما يعزز استقرار السوق.

وأضاف فاروق أن سعر السكر الحر في الأسواق يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن الدعم الحكومي لا يقتصر على السكر فقط، بل يشمل مختلف السلع التموينية الأساسية.

وأشار إلى أن المواطن يستفيد حاليًا من دعم كبير، إذ يحصل على 150 رغيفًا شهريًا بالإضافة إلى 50 جنيهًا قيمة دعم للسلع، يمكن من خلالها شراء كيس سكر وكيس مكرونة وزجاجة زيت، وهي منتجات تتجاوز قيمتها الفعلية 105 جنيهات، ما يبرز حجم الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح المستهلكين.

وشدد وزير التموين على أن أسعار السلع التموينية ثابتة، وأن الحكومة مستمرة في تحمل فروق الأسعار لضمان توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول جميع المواطنين.

