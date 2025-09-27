السبت 27 سبتمبر 2025
أخبار مصر

"البحوث الزراعية" يكشف حقيقة ما أثير بشأن وجود مبيدات مسرطنة بالمحاصيل

المنتجات الزراعية،
المنتجات الزراعية، فيتو
قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن دور المركز يقتصر على تقييم المبيدات والتأكد من صلاحيتها، وليس تصنيعها أو بيعها، موضحًا أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضع معايير قاسية وصارمة، ولو كانت المزروعات تحتوي على أي مواد ضارة لما تم قبولها.

 

كل المبيدات خطرة إذا أسيء استخدامها

وأوضح عياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه "لا يوجد مبيد مسرطن وآخر غير مسرطن"، مؤكدًا أن جميع المبيدات قد تكون مسرطنة إذا أسيء استخدامها أو لم تُراعَ تعليمات الجرعة والتوقيت، مشددًا على أن الاستخدام العلمي السليم يضمن سلامة المنتجات الزراعية وصحة المستهلك.

 

الطماطم والنقاط الصفراء

وفيما يخص بعض المخاوف المنتشرة بشأن الطماطم التي تظهر عليها نقاط صفراء، قال الخبير الزراعي إنه يكفي غسلها جيدًا قبل الاستهلاك، ولن يكون لها أي ضرر على صحة الإنسان.

وأُثيرت في الفترة الأخيرة تساؤلات وشائعات حول وجود مبيدات مسرطنة في بعض المزروعات، خاصة الطماطم والخضراوات الورقية، وهو ما أثار قلق المستهلكين. 

وتزامن ذلك مع تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض بعض الشحنات الزراعية في الخارج.


غير أن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية أكدا أن جميع الصادرات الزراعية المصرية تخضع لرقابة صارمة، ولا يُسمح بخروج أي شحنة إلا بعد مطابقتها للمواصفات الأوروبية والدولية، ما يعكس جودة المنتجات وسلامتها.

