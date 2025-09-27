السبت 27 سبتمبر 2025
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى من الرابعة فجرا وتنتهى  الثامنة صباحا.

أستاذ أمراض جلدية: تغير الطقس يسبب مشكلات للبشرة وهكذا نحميها (فيديو)

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24
 
 

