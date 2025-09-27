آخر موعد للتقديم في منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية

السبت 27 سبتمبر 2025
 أعلنت أمانة مجلس  الجامعات الأهلية عن فتح باب التقديم للحصول على المنح الدراسية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، تحت مسمى "منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، وذلك لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.

 ويمكن للطلاب الدخول من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الجامعات الأهلية عبر الرابط: وتسجيل البيانات اعتبارًا من اليوم، على أن تنتهي في العاشرة مساءً يوم الأربعاء الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٥، ويتم الإعلان عن نتائج المنحة يوم الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥.

 

المنحة تغطي كافة المصروفات الدراسية بالكامل، إضافة إلى توفير سكن طلابي مناسب يشمل التغذية ومماثل للمدن الجامعية، وذلك مجانًا.

وتشمل المنحة دراسة تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات: الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، والفنون والتصميم، وذلك بجامعات: الملك سلمان الدولية، أسيوط الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية. 

