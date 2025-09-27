السبت 27 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تعرف على الفئات المستحقة للمنح الدراسية بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن حزمة من المنح الدراسية لطلابها، خلال اجتماع مجلس الجامعة الشهري الأخير، مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وكشفت الجامعة عن فئات معينة مستحقة لهذه المنح، ما بين منح كاملة وجزئية، من بينها الرياضيين، وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وأبناء الصحفيين والإعلاميين، وأبناء العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، منظومة المنح بجامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد، وجميع فئات الطلاب المستحقة لها.

الطلاب المستحقون للمنح الدراسية بجامعة القاهرة 2025/2026

  • الطلاب الحاصلون على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الرياضية الرسمية القارية أو الدولية.
  • المصروفات الدراسية المستحقة عن المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
  • أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية طبقًا للقوانين المنظمة ولقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات.
  • أبناء الأساتذة والعاملين بالجامعة بنسبة 35%.
  • أبناء العاملين بالمعاش.
  • أبناء ولي الأمر المتوفى في نفس العام الجامعي أو في أعوام سابقة.
  • الحالات الإنسانية والمرضية والأسرية.
  • أبناء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة.
  • أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي.
  • أبناء الصحفيين والإعلاميين.
  • خصم بنسبة 10% بالنسبة للدبلومات المهنية لأعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة.
  • خصم بنسبة 15 % للدورات التدريبية لأعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة.
  • منح جزئية بكلية الآثار لأبناء العاملين بوزارة السياحة والآثار.

 

