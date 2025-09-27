علامات يجب الانتباه إليها، الأعراض المبكرة لضعف البصر عند الأطفال

يُعد ضعف البصر من المشكلات الصحية التي قد تؤثر بشكل كبير على نمو الطفل الأكاديمي والاجتماعي والحركي. ولأن الأطفال قد لا يتمكنون دائمًا من التعبير بوضوح عن الصعوبات التي يواجهونها في الرؤية، فإن انتباه الأهل والمربين للعلامات الأولية أمر بالغ الأهمية لضمان التشخيص والتدخل المبكر.

العلامات الأولية لضعف البصر لدى الأطفال

يمكن تقسيم العلامات التحذيرية لضعف النظر عند الأطفال إلى سلوكيات مرئية وأعراض جسدية يلاحظها المحيطون بالطفل، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي:

1. السلوكيات المتعلقة بالرؤية

التحديق وتضييق العينين: محاولة مستمرة لتوضيح الرؤية، خاصة عند النظر إلى الأشياء البعيدة (قد يشير إلى قصر النظر أو الاستجماتيزم).

تقريب الأشياء: الجلوس بالقرب جدًا من التلفزيون، أو الإمساك بالكتب والألعاب قريبًا جدًا من الوجه.

فرك العينين أو الرمش المفرط: قد يكون علامة على إجهاد العين أو محاولة لتوضيح الرؤية، أو تهيج العين.

إمالة الرأس أو تغطية إحدى العينين: محاولة اللاوعي لتحسين الرؤية أو تجنب الرؤية المزدوجة (قد يشير إلى الحول أو كسل العين).

صعوبة في التركيز والمتابعة: عدم تتبع حركة الأجسام المتحركة بالعينين، أو صعوبة في متابعة الكلمات أثناء القراءة.

التعثر والسقوط المتكرر: قد يدل على ضعف في إدراك العمق أو صعوبة في رؤية الأجسام الصغيرة.

تفضيل الأنشطة غير البصرية: تجنب الأنشطة التي تتطلب تركيزًا بصريًا (مثل الرسم أو القراءة) والميل إلى الأنشطة السمعية.

مشاكل في الأداء المدرسي: الشكوى من عدم وضوح الرؤية على السبورة أو صعوبة في قراءة الواجبات المدرسية.

2. الأعراض الجسدية والظاهرية في العين

احمرار العينين أو سيلان الدموع باستمرار.

الحول، انحراف إحدى العينين للداخل أو الخارج أو للأعلى أو للأسفل (قد يكون دائمًا أو متكررًا).

انتفاخ أو التهاب الجفون.

الإحساس بوخز أو حكة متكررة في العينين.

وجود بقعة بيضاء أو رمادية في حدقة العين (قد يشير إلى إعتام خلقي في عدسة العين).

الشكوى من الصداع أو الغثيان بعد القيام بمهام تتطلب جهدًا بصريًا.

أبرز أسباب ضعف البصر لدى الأطفال

تتنوع أسباب ضعف البصر عند الأطفال بين عوامل وراثية، وعيوب انكسارية، وأمراض عينية، وعوامل بيئية:

1. الأخطاء الانكسارية (السبب الأكثر شيوعًا)

قصر النظر: يرى الطفل الأشياء القريبة بوضوح، لكن البعيدة تكون ضبابية. يحدث عادةً عندما تكون مقلة العين أطول من الطبيعي.

طول النظر: يجد الطفل صعوبة في رؤية الأشياء القريبة بوضوح.

الاستجماتيزم (اللابؤرية): ينتج عن انحناء غير منتظم في القرنية، مما يسبب رؤية ضبابية ومشوهة على مسافات مختلفة.

2. أمراض وعيوب في نمو العين

كسل العين: يُعرف بالعين الكسولة، وهو انخفاض في الرؤية في إحدى العينين (أو كلتيهما نادرًا) نتيجة عدم استخدامها بشكل كافٍ في مرحلة النمو البصري المبكر. وغالبًا ما يكون سببه عدم تصحيح خطأ انكساري في عين واحدة أو الحول.

الحول: هو عدم تناسق في حركة العينين، حيث لا تعملان معًا بشكل متزامن.

إعتام عدسة العين (الساد) الخلقي: غشاوة في عدسة العين تكون موجودة منذ الولادة.

المشاكل الهيكلية: مثل اضطرابات الشبكية، أو مشاكل في العصب البصري، أو تدلي الجفون.

3. العوامل الوراثية والمرضية

التاريخ العائلي: وجود حالات ضعف بصر أو أمراض عينية وراثية في العائلة يزيد من خطر إصابة الطفل.

نقص الأكسجين أثناء الولادة: قد يؤدي إلى ضعف بصر قشري (بسبب خلل في الجزء البصري من الدماغ).

الأمراض المزمنة: مثل داء السكري (الذي قد يؤدي إلى اعتلال الشبكية) وبعض أمراض الجهاز العصبي.

نقص التغذية: خاصة نقص فيتامين A.

العدوى والالتهابات: مثل التهاب الملتحمة المتكرر.

4. العوامل البيئية ونمط الحياة

الاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية: قضاء أوقات طويلة في التركيز على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية دون فترات راحة يمكن أن يزيد من إجهاد العين ورفع خطر الإصابة بقصر النظر.

قلة النشاط في الهواء الطلق: تشير الدراسات إلى أن قضاء وقت كافٍ في الإضاءة الطبيعية يقلل من خطر تطور قصر النظر.

ومن الضروري إجراء فحص دوري للعين للطفل، حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض واضحة. إن الكشف والتدخل المبكر هما المفتاح لمعالجة معظم حالات ضعف البصر وضمان التطور البصري السليم للطفل.

