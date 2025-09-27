حالة طارئة تهدد الحياة، أعراض وأسباب تسمم الدم

تسمم الدم، المعروف طبيًا باسم الإنتان (Sepsis)، هو حالة طبية حرجة ومهددة للحياة، تحدث عندما تكون استجابة الجسم لعدوى ما غير طبيعية وتضر بأنسجته وأعضائه. يُعتبر الإنتان من أكثر الحالات الطبية خطورة ويتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا لإنقاذ حياة المريض.

ما هو تسمم الدم (الإنتان)؟

تسمم الدم ليس مجرد وجود بكتيريا في الدم، بل هو تفاعل مفرط وشديد للجهاز المناعي للجسم ضد عدوى موجودة (بكتيرية، فيروسية، فطرية، أو طفيلية). هذه الاستجابة المناعية الخارجة عن السيطرة تؤدي إلى التهاب واسع النطاق وتلف في الأنسجة، مما يعيق تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل الكلى والرئتين والدماغ، مما قد يتسبب في فشل الأعضاء والوفاة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أسباب تسمم الدم

ينتج تسمم الدم عن أي عدوى بكتيرية، فيروسية (مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19)، أو فطرية تبدأ في أي مكان في الجسم ثم تنتقل إلى مجرى الدم أو تثير استجابة جهازية مفرطة.

أكثر أماكن العدوى شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى تسمم الدم تشمل:

الرئتان: مثل الالتهاب الرئوي (Pneumonia).

المسالك البولية: مثل التهابات الكلى والمثانة (التهاب المسالك البولية).

الجلد والأنسجة الرخوة: مثل الجروح الملتهبة، أو قرح الفراش، أو عدوى مواقع القسطرة.

الجهاز الهضمي: مثل عدوى الأمعاء أو الزائدة الدودية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

كبار السن (أكثر من 65 عامًا).

الرضع والأطفال الصغار.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة (مثل مرضى السرطان أو الإيدز).

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (مثل السكري أو أمراض الرئة والكلى).

أعراض تسمم الدم (الإنتان)

تتطور أعراض تسمم الدم بسرعة ويمكن أن تتشابه مع أعراض حالات أخرى، مما يجعل التشخيص المبكر صعبًا. من الضروري الانتباه لأي مزيج من الأعراض التالية، خاصة إذا كان المريض يعاني بالفعل من عدوى:

حمى شديدة (ارتفاع درجة الحرارة) أو انخفاض غير طبيعي في درجة الحرارة.

تسارع في نبضات القلب، قشعريرة ورعشة شديدة.

انخفاض شديد في ضغط الدم (الصدمة الإنتانية) والشعور بالدوار.

سرعة في التنفس أو ضيق في التنفس.

تشوش وارتباك، نعاس شديد أو صعوبة في الاستيقاظ.

تدهور حاد في الحالة العقلية أو فقدان الوعي.

الشعور بـ "ألم شديد" أو انزعاج حاد لا يوصف، انخفاض كمية البول.

جلد شاحب، مزرق، أو ظهور طفح جلدي شبيه بالكدمات الصغيرة.

متى تعد حالة طبية طارئة؟

يُعد تسمم الدم (الإنتان) حالة طبية طارئة بحد ذاته، وتتطلب استجابة فورية. كل دقيقة لها أهميتها في العلاج.

يجب الاتصال فورًا برقم الطوارئ المحلي أو التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور إذا كان الشخص يشك في الإصابة بتسمم الدم، خاصة إذا ظهرت الأعراض التالية على شخص يعاني من عدوى حالية أو حديثة:

تغير حاد في الحالة العقلية: ارتباك شديد، أو نعاس غير عادي، أو صعوبة في الاستيقاظ.

صعوبة في التنفس أو تنفس سريع جدًا.

انخفاض ضغط الدم: الشعور بالدوار أو الإغماء.

انخفاض شديد في إنتاج البول (عدم التبول ليوم كامل).

الشعور بألم شديد أو انزعاج حاد لا يطاق.

تغير في لون الجلد: جلد شاحب، مزرق، أو ظهور بقع حمراء/بنفسجية.

