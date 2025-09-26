ما هو داء كايلر وأعراضه وطرق علاجه ؟

المايلوما المتعددة، المعروفة أيضًا بـ داء كايلر، هي نوع من سرطان الدم ينشأ في خلايا البلازما، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة لمكافحة العدوى في الجسم. وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج شافٍ حتى الآن، إلا أن العلاجات المتاحة تهدف إلى إبطاء انتشار المرض وتخفيف الأعراض.

ففي حالة المايلوما المتعددة، تتكاثر خلايا البلازما بشكل غير طبيعي وتنتج كميات مفرطة من بروتين يسمى الغلوبيولين المناعي (Immunoglobulin). يتراكم هذا البروتين في العظام والدم، مما يؤدي إلى تلف الأعضاء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كما تزاحم هذه الخلايا الشاذة خلايا الدم الطبيعية داخل العظام وتطلق مواد كيميائية تحفز خلايا أخرى على تآكل العظام. تؤدي هذه العملية إلى ظهور مناطق ضعيفة في العظام تُعرف باسم الآفات الحالة للعظام (Lytic lesions). مع تقدم المرض، تنتشر خلايا البلازما خارج نخاع العظم وتنتقل إلى أعضاء أخرى، مسببة المزيد من الضرر.

اضطرابات خلايا البلازما الأخرى

تُعد المايلوما المتعددة جزءًا من مجموعة أوسع من الحالات التي تؤثر على خلايا البلازما، وتشمل:

الاعتلال الغامائي أحادي النسيلة (Monoclonal Gammopathy): تنتج فيه خلايا البلازما نسخًا مفرطة من جسم مضاد واحد. المايلوما المتعددة هي أحد أشكال هذا الاضطراب. وهناك شكل آخر يُسمى الاعتلال الغامائي أحادي النسيلة ذو الأهمية غير المحددة (MGUS)، والذي قد يزيد من احتمالية الإصابة بالمايلوما المتعددة.

الورم البلازمي الانفرادي (Solitary Plasmacytoma): يشبه المايلوما ولكنه يسبب نموًا واحدًا فقط لخلايا البلازما الشاذة بدلًا من عدة أورام. قد يظهر داخل العظم أو خارجه، وقد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالمايلوما المتعددة.

الداء النشواني السلسلة الخفيفة (Light Chain Amyloidosis): يسبب وجود خلايا بلازما غير طبيعية في نخاع العظم، لكن عددها يكون أقل مما هو عليه في المايلوما المتعددة.

كثرة الكريات البيض الكبيرة في والدنستروم (Waldenstrom Macroglobulinemia): هو نوع يجمع بين الاعتلال الغامائي أحادي النسيلة والليمفوما اللاهودجكينية (سرطان الجهاز اللمفاوي). تتميز خلايا هذا السرطان بخصائص خلايا البلازما والأنسجة اللمفاوية معًا.

أسباب وعوامل الخطر للمايلوما المتعددة

لا يزال السبب الدقيق للمايلوما المتعددة غير مؤكد، لكن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة، ومنها:

العمر: أن يكون المريض أكبر من 65 عامًا.

الجنس: الذكور أكثر عرضة للإصابة.

التاريخ العائلي: وجود فرد من العائلة مصاب بالمرض.

الوزن: زيادة الوزن أو السمنة.

التعرض للإشعاع.

التعرض للمواد الكيميائية: تلك المستخدمة في صناعة المطاط أو النجارة أو مكافحة الحرائق أو مبيدات الأعشاب.

أعراض ومضاعفات المايلوما المتعددة

قد لا تظهر الأعراض في المراحل المبكرة. لكن مع مرور الوقت، قد يعاني المريض من:

آلام العظام.

الضعف والإرهاق.

فقدان الوزن والشهية.

اضطراب في المعدة وإمساك.

التشوش الذهني.

العدوى المتكررة.

العطش الشديد.

ضعف أو خدر في الذراعين والساقين.

يمكن أن تسبب المايلوما المتعددة مضاعفات خطيرة تشمل:

مشاكل العظام: ضعف العظام وزيادة خطر الكسور.

مشاكل الدم: الإصابة بـ فقر الدم (الأنيميا) بسبب نقص خلايا الدم الحمراء، مما يسبب التعب وشحوب الجلد وقد يؤدي إلى مشاكل في القلب. وقد يحدث أيضًا نقص في الصفائح الدموية، مما يعيق تخثر الدم.

العدوى: تنتج المايلوما أجسامًا مضادة ضعيفة تزاحم الأجسام المضادة الصحية، إضافة إلى نقص في خلايا الدم البيضاء، مما يضعف الجهاز المناعي ويزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.

تلف الكلى: قد تسد المايلوما الكلى وتعيق وظيفة الترشيح الطبيعية، مما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

علاج المايلوما المتعددة

يتم تصنيف حالات المايلوما المتعددة إلى خطر مرتفع أو متوسط أو قياسي بناءً على الجينات الموجودة في الأورام. إذا لم تظهر أعراض على المريض، قد يختار الطبيب المراقبة الدقيقة بدلًا من بدء العلاج الفوري. أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض، يهدف العلاج إلى تحسين نوعية الحياة وتخفيف الأعراض وضمان التغذية الكافية. في حالات الخطر المرتفع، قد يوصى بالانضمام إلى التجارب السريرية.

العلاجات الدوائية

يعتمد اختيار الأدوية على عمر المريض وشدة السرطان.

العلاج الكيميائي (Chemotherapy)، غالبًا ما يُعطى في خلطات.

العلاجات الموجهة (Targeted Therapies)، وتستهدف بروتينات أو جينات أو أنسجة معينة لمنع نمو السرطان.

مثبطات البروتياسوم (Proteasome Inhibitors)، وتمنع عملية تحليل البروتينات الزائدة في الخلايا، مما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية.

مثبطات هيستون ديسيتيلاز (HDAC Inhibitors)، وتؤثر على الجينات النشطة في الخلايا.

مثبطات التصدير النووي (Nuclear Export Inhibitors)، وتقتل الخلايا الورمية عن طريق تثبيط بروتين XPO1، ويُستخدم للمرضى الذين جربوا علاجات أخرى دون نجاح.

الأدوية المعدلة للمناعة (Immunomodulatory Drugs)، وتقوي الخلايا المناعية لمهاجمة السرطان وتساعد على تجويع خلايا المايلوما بمنع تكوين الأوعية الدموية الجديدة.

العلاج المناعي (Immunotherapy)، يستخدم الجهاز المناعي لمكافحة الخلايا السرطانية.

2. زراعة الخلايا الجذعية (Stem Cell Transplant)

قد يقترح الطبيب زراعة الخلايا الجذعية، والتي تبدأ بإزالة وتخزين الخلايا الجذعية للمريض أو استخدام خلايا من متبرع. يتبع ذلك علاج كيميائي بجرعة عالية، وأحيانًا إشعاع، لتدمير معظم الخلايا في نخاع العظم (الخلايا السرطانية والسليمة). بعد ذلك، يتم حقن الخلايا الجذعية المحفوظة أو المتبرع بها عبر قسطرة لتحل محل نخاع العظم المدمر وتبدأ في إنتاج دم سليم.

وتساعد زراعة الخلايا الجذعية غالبًا على إطالة عمر المريض، لكنها لا تُعد علاجًا شافيًا وقد تسبب مضاعفات خطيرة، مثل زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

3. علاج أعراض العظام

في حال تسببت المايلوما في تلف مؤلم للعظام، قد تُقترح علاجات إضافية

* البيسفوسفونات (Bisphosphonates)، وتبطئ تحلل العظام. تؤخذ كأقراص أو عن طريق الحقن

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، الذي يمكن أن يوقف أو يبطئ الخلايا التي تكسر العظام.

العلاج الإشعاعي (Radiation Therapy)، يوجه شعاع من آلة إلى العظم أو جزء آخر مصاب من الجسم لقتل الخلايا السرطانية، مما يخفف الألم ويقوي العظام الضعيفة.

نصائح للرعاية الذاتية أثناء العلاج

للمساعدة على الشعور بالتحسن أثناء تلقي العلاج، يُنصح بالآتي:

تناول نظام غذائي صحي: يمكن لأخصائي التغذية المساعدة في اختيار الأطعمة المناسبة، خاصةً مع وجود صعوبات في الأكل بسبب العلاج.

ممارسة الرياضة: البقاء نشطًا يساعد على الشعور بالتحسن وزيادة الطاقة وحماية العظام.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة: أخذ قيلولات أو فترات راحة عند الحاجة خلال اليوم.

استغلال الأيام الجيدة: القيام بالأنشطة الممتعة في الأيام التي يشعر فيها المريض بالتحسن.

