تعليم أسيوط: استمرار أعمال التشجير والصيانة بـ 11 إدارة تعليمية

أكد محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن حملات التشجير وصيانة المدارس مستمرة بمختلف الإدارات التعليمية بمراكز وأحياء المحافظة فضلا عن مراجعة كافة إجراءات السلامة العامة والمرافق والتأكد من جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2025 / 2026 وذلك فى إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.

انطلاق حملات صيانة المبانى التعليمية والفصول الدراسية



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: إن حملات صيانة المبانى التعليمية والفصول الدراسية مستمرة بكافة الإدارات التعليمية بالتنسيق مع هيئة الابنية التعليمية المشرفة على أعمال التنفيذ لضمان جودة الاعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية.

ولفت وكيل الوزارة إلى تنفيذ تعليمات الوزير لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف جهود المشاركة المجتمعية والاستمرار فى أعمال زراعة الشتلات بالمدارس وخاصة الأشجار المثمرة ودهان الأسوار والفصول وتزيينها والانتهاء من كافة اعمال الصيانة لإتمام الجاهزية قبل بدء العام الدراسى الجديد وخلق بيئة امنة ونظيفة للطلاب والمعلمين.

تكثيف اعمال النظافة والتجميل وزراعة الشتلات والأشجار المثمرة



وأوضح “ دسوقى “ بأنه أصدر تكلييفاته لمديرى الادارات التعليمية ووكلاء الإدارات بأسيوط للمتابعة المستمرة لكافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة التى يجرى تنفيذها بمختلف المنشأت التعليمية مع تكثيف اعمال النظافة والتجميل وزراعة الشتلات والأشجار المثمرة بالمدارس تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية ”اتحضر للاخضر” و"زراعة ١٠٠ مليون شجرة" لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث.

فضلًا عن الانتهاء من تجهيزات قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية وكذلك معامل الحاسب الآلي ومعامل الوسائط المتعددة وغرف المصادر والمكتبات وحجرات التربية الفنية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى وقاعات الاجتماعات وحدائق المدارس.

والتأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها وأدوات المعامل لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات وتوفير بيئة أمنة نظيفة.

