ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكدت المصادر الأمنية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 170 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، واستمرار جهود الوزارة لرصد وتتبع ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.

