الداخلية تضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 136 مليون جنيه خلال حملات أمنية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وقطاع الأمن المركزي، من استهداف عدة بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وخلال المداهمات، لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه بمحافظة أسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، وهو صادر بحقه أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، وحيازة سلاح ناري".

وأسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، شابو، هيدرو، GHP، أفيون، هيروين، زهرة خشخاش، بودرة ترامادول) وأكثر من 353 ألف قرص مخدر، إضافة إلى 110 قطع سلاح ناري (56 فرد خرطوش، 31 بندقية خرطوش، 21 بندقية آلية، 2 طبنجة) وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 136 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وجالبي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

