حملات مرورية تضبط 103326 مخالفة و100 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات بكافة الطرق والمحاور.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

تمكنت الحملات من ضبط 102422 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1708 سائقين، وتبين إيجابية 94 حالة تعاطي المواد المخدرة.



كما تواصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي وأسفرت عن ضبط 904 مخالفات مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة) وفحص 110 سائقين، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.



استمرار الحملات المرورية

تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

