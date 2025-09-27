السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات مرورية تضبط 103326 مخالفة و100 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حملة مرورية
حملة مرورية

 واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات بكافة الطرق والمحاور.

 

نتائج الحملات خلال يوم واحد

 تمكنت الحملات من ضبط 102422 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1708 سائقين، وتبين إيجابية 94 حالة تعاطي المواد المخدرة.


كما تواصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي وأسفرت عن ضبط 904 مخالفات مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة) وفحص 110 سائقين، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.


استمرار الحملات المرورية

تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية حملات المرور الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية أخبار المرور

مواد متعلقة

الداخلية تضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 136 مليون جنيه خلال حملات أمنية

تحرير 2060 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

تفاصيل الحالة المرورية اليوم بالمحاور والميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة الكبرى

ضبط قائدي 4 سيارات ميكروباص بدون لوحات معدنية في الإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة ظهور صانع محتوى داخل غرفة حجز بأحد الأقسام

مشهد تمثيلي، الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة توك توك بالقليوبية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء ظهور مدير مدرسة بسلاح ناري في القاهرة

ضبط شخصين استغلا 18 طفلًا في أعمال التسول وترويج المخدرات بالجيزة

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

الخطيب يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads