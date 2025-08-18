الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رأس البر تعلن نفسها عاصمة الجبن الدمياطي في ختام المهرجان الأول

تكريم العارضين والشركات
تكريم العارضين والشركات المشاركة

اختتمت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد فعاليات مهرجان الجبن الدمياطي الأول، والذي استمر 5 أيام بمدينة رأس البر، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع عكس نجاح التجربة الاولى لهذا الحدث الفريد.

شهد حفل الختام أجواء احتفالية مميزة، حيث قام رئيس الغرفة التجارية بتكريم العارضين والشركات المشاركة والشركة المنظمة، وتسليمهم شهادات تقدير، مؤكدا امتنانه لدورهم الفعال في إنجاح المهرجان، الذي استهدف إحياء التراث الدمياطي، والترويج لمنتجاته المحلية، وفي مقدمتها الجبن والحلويات.

 

فعاليات مهرجان الجبن الدمياطي الاول براس البر
فعاليات مهرجان الجبن الدمياطي الاول براس البر

 

أكثر من 20 عارضا يقدمون الجبن والحلويات والمنتجات الدمياطية

شارك في المهرجان اكثر من 20 عارضا من صناع الجبن الدمياطي ومصانع الالبان، الذين قدموا مجموعة واسعة من الاجبان والحلويات، الى جانب منتجات مرتبطة مثل الزيتون والخبز البلدي، مما اتاح للزوار تجربة غذائية متكاملة ومميزة.

 

عروض فنية وفلكلورية تضيف البهجة للمهرجان

لم يقتصر المهرجان على المنتجات الغذائية فقط، بل تخللته عروض فنية شعبية وفلكلورية اضفت اجواء من البهجة والاحتفال، وعكست التراث الثقافي العريق لمحافظة دمياط، لتجمع الفعالية بين المتعة الغذائية والتجربة الفنية.

رئيس الغرفة التجارية يؤكد نجاح التجربة ويعد بالتوسع في السنوات المقبلة

في كلمته الختامية، اكد الاستاذ محمد فايد ان المهرجان حقق اهدافه المرجوة من حيث دعم المنتج المحلي، وتوفير منصة لصغار المصنعين للتسويق والتوسع، مشيرا الى ان النجاح الذي تحقق يشجع على تكرار التجربة في السنوات القادمة مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل المزيد من المنتجات الدمياطية المميزة.

شكر خاص لمحافظ دمياط والجهات الداعمة لنجاح المهرجان

وجه رئيس الغرفة التجارية الشكر للدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، ولجميع الجهات الحكومية والامنية التي قدمت الدعم، اضافة الى العارضين والشركة المنظمة.

ويعد المهرجان خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية الاقتصادية لمحافظة دمياط، وفتح افاق جديدة لتسويق منتجاتها محليا واقليميا، بما يرسخ مكانتها كاحدى اهم محافظات مصر في الصناعات الغذائية والحرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التراث الثقافي الحلويات الغرفة التجارية بمحافظة دمياط محافظ دمياط مهرجان الجبن محافظة دمياط مدينة رأس البر مصانع الألبان منتجات الغذائية

مواد متعلقة

دمياط تتخذ إجراءات لحماية سواحلها من آثار التغيرات المناخية

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

مع ارتفاع الرومي والجودا، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت، ألذ وأرخص

انخفاض 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق

السياحة والآثار تشارك بمهرجان "دمياط حاجة تانية"

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على موافقة حماس بشأن مقترح غزة

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 على موقع التنسيق

هل يحق لطالب البكالوريا التحويل لنظام الثانوية والعكس؟ متحدث التعليم يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads