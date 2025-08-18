رأس البر تعلن نفسها عاصمة الجبن الدمياطي في ختام المهرجان الأول

اختتمت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد فعاليات مهرجان الجبن الدمياطي الأول، والذي استمر 5 أيام بمدينة رأس البر، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع عكس نجاح التجربة الاولى لهذا الحدث الفريد.

شهد حفل الختام أجواء احتفالية مميزة، حيث قام رئيس الغرفة التجارية بتكريم العارضين والشركات المشاركة والشركة المنظمة، وتسليمهم شهادات تقدير، مؤكدا امتنانه لدورهم الفعال في إنجاح المهرجان، الذي استهدف إحياء التراث الدمياطي، والترويج لمنتجاته المحلية، وفي مقدمتها الجبن والحلويات.

فعاليات مهرجان الجبن الدمياطي الاول براس البر

أكثر من 20 عارضا يقدمون الجبن والحلويات والمنتجات الدمياطية

شارك في المهرجان اكثر من 20 عارضا من صناع الجبن الدمياطي ومصانع الالبان، الذين قدموا مجموعة واسعة من الاجبان والحلويات، الى جانب منتجات مرتبطة مثل الزيتون والخبز البلدي، مما اتاح للزوار تجربة غذائية متكاملة ومميزة.

عروض فنية وفلكلورية تضيف البهجة للمهرجان

لم يقتصر المهرجان على المنتجات الغذائية فقط، بل تخللته عروض فنية شعبية وفلكلورية اضفت اجواء من البهجة والاحتفال، وعكست التراث الثقافي العريق لمحافظة دمياط، لتجمع الفعالية بين المتعة الغذائية والتجربة الفنية.

رئيس الغرفة التجارية يؤكد نجاح التجربة ويعد بالتوسع في السنوات المقبلة

في كلمته الختامية، اكد الاستاذ محمد فايد ان المهرجان حقق اهدافه المرجوة من حيث دعم المنتج المحلي، وتوفير منصة لصغار المصنعين للتسويق والتوسع، مشيرا الى ان النجاح الذي تحقق يشجع على تكرار التجربة في السنوات القادمة مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل المزيد من المنتجات الدمياطية المميزة.

شكر خاص لمحافظ دمياط والجهات الداعمة لنجاح المهرجان

وجه رئيس الغرفة التجارية الشكر للدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، ولجميع الجهات الحكومية والامنية التي قدمت الدعم، اضافة الى العارضين والشركة المنظمة.

ويعد المهرجان خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية الاقتصادية لمحافظة دمياط، وفتح افاق جديدة لتسويق منتجاتها محليا واقليميا، بما يرسخ مكانتها كاحدى اهم محافظات مصر في الصناعات الغذائية والحرفية.

