السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نونو سانتو يقترب من تدريب وست هام بعد إقالة جراهام

نونو سانتو،فيتو
نونو سانتو،فيتو

 أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، إقالة المدرب جراهام بوتر من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة الموسم الجاري.

وأكدت تقارير إنجليزية أن نونو سانتو المدير الفني السابق نوتنجهام فورست الأقرب لتولي القيادة الفنية لفريق وست هام يونايتد.

إقالة مدرب وست هام 

وجاء القرار بعد تراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل بوتر في تحقيق الانطلاقة المتوقعة منذ توليه المسؤولية، حيث عانى الفريق من اهتزاز المستوى وضعف النتائج أمام منافسين مباشرین.

وأكدت إدارة وست هام في بيان أنها ستبدأ فورًا البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، مع الإشادة بجهود بوتر خلال فترة عمله.

 يُعد رحيل بوتر عن ويست هام أحدث حلقات التغييرات الفنية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسط توقعات بعودة اسم كبير إلى مقاعد التدريب في استاد لندن قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز المدرب جراهام بوتر الفنى نادي وست هام نادي وست هام يونايتد وست هام يونايتد الإنجليزي وست هام يونايتد

مواد متعلقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

بمشاركة أكرم توفيق، الشمال يسعى للانفراد بالصدارة أمام قطر في قمة الدوري القطري

بمشاركة أحمد حجازي، موعد مباراة نيوم والرياض بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

رونالدو VS بنزيما، التشكيل المتوقع للنصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

بعد خسارته أمام بيراميدز، موعد مباراة أهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

التشكيل المتوقع لأهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

بمشاركة كوكا، موعد مباراة الاتفاق وضمك بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads