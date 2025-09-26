الداخلية تكشف حقيقة ادعاء ظهور مدير مدرسة بسلاح ناري في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن ادعاء تضرر أولياء أمور طلاب إحدى المدارس بالقاهرة من مدير المدرسة، بزعم قيامه بإخراج سلاح ناري خلال اجتماع معهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى حضور أولياء أمور بعض الطلاب بتاريخ 23 الجاري لمقر المدرسة لمقابلة المدير، للتظلم من إجراء تعسفي يتعلق بتغيير الفصول الدراسية الخاصة بأبنائهم المقيدين بالمدرسة. وخلال الاجتماع أوضح المدير ملابسات القرار.

كما تبين أن السلاح الناري المشار إليه لم يكن حقيقيًا، وإنما ولاعة على شكل مسدس كانت متواجدة على مكتب المدير، سبق ضبطها من أحد الطلاب أثناء محاولته دخول المدرسة بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.