تفاصيل الحالة المرورية اليوم بالمحاور والميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة الكبرى

شهدت معظم المحاور والطرق الرئيسية بمحافظات القاهرة الكبرى صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، باستثناء بعض الكثافات المتوسطة في الطرق المؤدية إلى محافظة القاهرة، وذلك وسط تواجد مكثف لرجال المرور الذين حرصوا على تسهيل تنقل المواطنين، والتعامل الفوري مع أى عائق قد يعطل حركة السير.

فى محافظة القاهرة، شهد محور صلاح سالم والطريق الدائري والأتوستراد، كثافات مرورية متوسطة خلال فترة ساعات الذروة الصباحية، فيما شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وميادين وسط البلد خاصة التحرير ورمسيس، سيولة مرورية ولضحة، وكذلك بالنسبة لميادين عبد المنعم رياض وروكسي.

وشهد كورنيش النيل فى الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالحة انتظاما كبيرة وسهولة فى حركة المرور.

أما محافظة الجيزة، فقد شهدت هى الأخرى سيولة مرورية فى معظم الشوارع والميادين، مثل مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة والمحور المركزي، بينما شهد شارع الهرم والشوارع المتصلة به حالة من الازدحام النسبي وتباطؤ فى الحركة المرورية، بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الانفاق عند تقاطع المريوطية.

وفى محافظة القليوبية شهدت الطرق الرئيسية حركة مرورية جيدة، خصوصا محور بنها شبرا الخيمة، وظهرت بعض التكدسات والكثافات المرورية المتحركة بالقرب من الكتل السكنية ومداخل المدن.

من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية، تحسبًا لأي طوارئ، مع استمرار تفعيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي بلاغات واستغاثات المواطنين.

