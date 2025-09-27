حكام مباريات غدا الأحد في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة مودرن سبورت ضد فاركو

تقام مباراة مودرن سبورت ضد فاركو في الدوري المصري، تقام غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 5:00 مساءا على ستاد القاهرة الدولي.

المباراة يديرها تحكيميا، مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كل من وائل عاطف مساعد أول وعمرو جمعة مساعد ثاني واحمد حمدي حكما رابعا ووليد ناجي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبد العزيز حكم مساعد لتقنية الفيديو.

مباراة غزل المحلة ضد إنبي

تقام مباراة غزل المحلة ضد إنبي غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 8:00 مساء على ستاد غزل المحلة.

المباراة يديرها تحكيميا، محمود الدسوقي حكما للساحة ويعاونه كلا من عماد العقاد مساعد أول ومصطفي حسن مساعد ثاني وجلال أحمد حكما رابعا وأحمد جابر حكما لتقنية الفيديو وطارق مصطفى حكم مساعد لتقنية الفيديو.

مباراة وادي دجلة ضد سموحة

تقام مباراة وادي دجلة ضد سموحة غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 8:00 مساء على إستاد السلام.

المباراة يديرها تحكيميا، إبراهيم محمد حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد بكر مساعد أول ومحمد أبو رحاب مساعد ثاني وعبد الحكيم ناصر حكمًا رابعًا ومحمد علي الشناوي حكما لتقنية الفيديو ومحمد أحمد الشناوي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

