الدوري المصري، سيراميكا كليوباترا يفوز على مودرن سبورت بثنائية

الدوري المصري، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره مودرن سبورت بثنائية نظيفة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية سيراميكا رجب نبيل وصديق إيجولا.

مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

وطالب مودرن سبورت بركلة جزاء خلال الشوط الأول بعد تسديدة وتصطدم الكرة في إسلام عيسى ولم يحتسب الحكم شيء.

وسجل سيراميكا هدفا عن طريق إسلام عيسى قبل نهاية الشوط ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأحرز سيراميكا الهدف الأول في الدقيقة 66 من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها صديق إيجولا بكرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى رجب نبيل داخل منطقة الجزاء دون رقابة دفاعية سددها الأخير بالقدم اليمنى سكنت يمين المرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 71 من خطأ دفاعي فادح في التمرير من حارس مرمى مودرن سبورت محمد أبوجبل استغله فاخري لاكاي بقطع للكرة ومن ثم تمريرة انفرد بها صديق إيجولا وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

ترتيب سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في جدول الدوري

وقفز سيراميكا إلى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 13 نقطة وتراجع مودرن سبورت إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

وأعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد

هجوم: محمود ممدوح، ارنولد ايبا.

وجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، وليد علي، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، عماد حمدي، محمود شعبان، ادم رجم، رشاد المتولي.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت

تشكيل سيراميكا أمام مودرن سبورت



وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - مروان عثمان.

