طريقة عمل الحلاوة الطحينية زي الجاهزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، في البيت، بدلا من شراءها جاهزة، من الخطوات التي يمكنها التوفير في الميزانية، بعد أن ارتفعت أسعار الحلاوة الطحينية.

فكيلو الحلاوة الطحينية الآن وصل إلى أكثر من 150 جنيها، في حين أن طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت، ستوفر بشكل كبير، وستكون مضمونة المكونات، وكذلك طعمها لذيذ.

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات، في البيت.

حلاوة طحينية

مكونات عمل الحلاوة الطحينية:

كوب من الطحينة

كوب من لبن البودرة

كوب من سكر البودرة

1\4 كوب من الفول السودانى المطحون خشن

1\4 كوب من الفستق المطحون خشن

1\2 كوب من الفستق الصحيح للتزيين

طريقة عمل الحلاوة الطحينية:

يخلط اللبن الحليب مع السكر جيدا، ثم تضاف إليهم الطحينة والفستق والفول السوداني، ثم يعجن الكل جيدا، حتى يمتزجوا جميعا جيدا.

يوضع بعد ذلك الفستق في قعر قالب أو وعاء، ثم يوضع المزيج الذي تم خلطه، ويكبس جيدا، وذلك لتأخذ الحلاوة شكل القالب.

تحفظ الحلاوة الطحينية بعد ذلك بالثلاجة، لمدة لا تقل عن ٥ ساعات، إلى أن تتجمد، ثم تنزع من القالب، وتكون جاهزة للأكل.

وبألف هنا.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

يمكنك كذلك تعلم طريقة عمل الحلاوة الطحينية القابلة للدهن، بطعم الشوكولاتة، فقط اتبعي الخطوات التالية.

حلاوة طحينية

مكونات عمل الحلاوة الطحينية القابلة للدهن:

250 جرام طحينة

1\2 كوب لبن

50 جرام مارجرين

200 جرام شوكولاتة داكنة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية القابلة للدهن بالشوكولاتة

يغلى اللبن الحليب على النار مع المارجرين، الى ان يتجانس الكل وتذوب المارجرين.

يرفع المزيج من على النار، وتضاف الشوكولاتة الداكنة، ويقلب المزيج، الى أن يذوب ويتم الحصول على "جناش".

تضاف الطحينة، مع الخفق سريعا باستخدام المضرب الكهربائي؛ كي لا تتكاثف الطحينة، بالعكس ينبغي الحصول على قوام لامع ومتجانس وكثيف.

توضع لحلاوة الطحينية القابلة للدهن، ببرطمان أو علبة جافة تماما، وتحفظ بالثلاجة لحين الاستخدام.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الطحينة

وتعد الطحينة من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، فهي تمد الجسم بالطاقة، ويمكنك أن تضيفها بكل سهولة إلى السلطات، ومع السندوتشات، وفي عمل بابا غنوج.

وحتى يمكنك الاستمتاع بألذ طحينة، مع جودة عالية وطعم مميز، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الطحينة الخام في البيت، وبأقل التكاليف:

مقادير عمل الطحينة

كوب سمسم

كوب دقيق

كوب الا ربع زيت

خطوات عمل الطحينة الجاهزة

يتم تنقية السمسم جيدا، ثم يقلب في قلاية ضد الالتصاق، حتى تشمين رائحته فقط.

اطحنى السمسم في مطحنة التوابل، ثم أضيفي الدقيق والزيت.

ضعي الخليط في الخلاط، مع خلطه جيدا، مع الانتباه للقوام، بحيث ألا يكون غليظا أو خفيفا.

طريقة عمل 2 كيلو طحينة بـ30 جنيها فقط

وفي السطور التالية، نقدم طريقة أخرى؛ لعمل الطحينة في البيت؛ بأقل التكاليف، فيمكنك عمل مقدار حوالي 2 كيلو من الطحينة، بتكلفة لا تتجاوز الـ30 جنيها.

مكونات عمل الطحينة:

ربع كيلو سمسم أبيض بدون تحميص

3 كوب من الدقيق

كوب من السوداني المقشر (حوالي 125 جرام)

كوب ونصف من الزيت

طريقة عمل الطحينة:

يوضع السمسم الأبيض على طاسة على النار، حتى يسخن

يوضع الدقيق على النار، للتخلص مما فيه من رطوبة.

يطحن السمسم، حتى يتحول إلى عجينة

يوضع الفول السوداني على النار، للتخلص من الرطوبة فقط، ولا يصل لمرحلة التحميص.

يطحن الفول السوداني جيدا في الطحان.

نضيف الفول السوداني على السمسم.

في الخلاط، نضع القليل من الزيت مع كمية من الفول السوادني المخلوط بالسمسم، وكمية من الدقيق، ويخلط الخليط جيدا.

نستمر في إضافة المكونات تدريجيا، مع الخلط الجيد، حتى ننتهي من جميع المكونات.

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