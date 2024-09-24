فوائد الحلاوة الطحينية، تحسن المزاج وتقوي المناعة وتحمي من السرطان

فوائد الحلاوة الطحينية، الحلاوة الطحينية من الأكلات الشهيرة واللذيذة التى تحضر من الطحين وتستخدم فى عمل السندويتشات وتقدم على وجبات الإفطار والعشاء.

وفوائد الحلاوة الطحينية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها ولكن دون إفراط.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الحلاوة الطحينية هي إحدى الحلويات التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة في العديد من الثقافات العربية والشرقية، وهي معروفة بطعمها اللذيذ وقوامها الفريد، تُصنع الحلاوة بشكل أساسي من الطحينة (زيت السمسم)، السكر، وبعض الإضافات مثل المكسرات أو الفانيليا، وبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، تتمتع الحلاوة الطحينية بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعلها خيار مناسب للكثيرين.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الحلاوة الطحينية

وأضاف السيد، تحتوي الحلاوة الطحينية على العديد من العناصر الغذائية الهامة، فهي مصدر جيد للكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، الكالسيوم الموجود في الطحينة يساهم في تعزيز صحة العظام والأسنان، بينما يساعد الحديد في الوقاية من فقر الدم.

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فوائد الحلاوة الطحينية

وتابع، أن من فوائد الحلاوة الطحينية التي تدفعنا لتناولها:

تُعد الحلاوة الطحينية غنية بالسعرات الحرارية نظرًا لمحتواها من السكر وزيت السمسم، هذا يجعلها مصدر ممتاز للطاقة السريعة، وهي مناسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة إضافية، مثل الرياضيين أو الأشخاص الذين يمارسون نشاطات بدنية شاقة، وتناول قطعة صغيرة منها يمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة.

زيت السمسم، الذي يُعد المكون الرئيسي في الحلاوة الطحينية، يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، هذه الدهون تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي الحلاوة الطحينية على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع حدوث الإمساك، كما أن السمسم يحتوي على مركبات تساعد في تهدئة الأمعاء وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تحتوي الطحينة على مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي قد يسببه التأكسد، هذه المضادات تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم وتساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

بفضل غناها بالزيوت الصحية والفيتامينات مثل فيتامين E، تعتبر الحلاوة الطحينية مفيدة لصحة البشرة والشعر، وتساعد فيتامينات ومعادن الطحينة في ترطيب البشرة، تحسين مرونتها، ومنع ظهور علامات التقدم في السن. كما تساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

تحتوي الحلاوة الطحينية على المغنيسيوم الذي يلعب دور في تنظيم المزاج وتقليل القلق والتوتر، تناول كمية معتدلة منها يمكن أن يساهم في تحسين الحالة المزاجية والشعور بالراحة النفسية.