استدعت قرارا عاجلا من المحافظ، مفاجأة من العيار الثقيل في كارثة مصنع المحلة المنهار

كشفت لجنة المنشآت التابعة لحي أول المحلة الكبرى عن تفاصيل صادمة بشأن الحريق والانهيار المأساوي الذي وقع بمصنع بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى وأسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 33 آخرين.

وأوضحت اللجنة خلال أعمال الفحص والمعاينة أن المصنع المشيد على مساحة تقدر بـ 700 متر قد تم إنشاؤه دون الحصول على أي تراخيص بناء ما جعله عرضة لمخاطر إنشائية جسيمة ساهمت في تفاقم الكارثة.

وفي السياق ذاته أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية قرارًا عاجلًا بـ إزالة المبنى بالكامل حتى سطح الأرض، مؤكدًا أن وجوده بهذه الصورة غير القانونية يشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين والعاملين بالمحيط.

وأكدت مصادر داخل المحافظة أن الجهات المختصة بدأت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة مع فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات إنشاء المبنى المخالف ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة التي هزَّت الشارع المحلاوي.

