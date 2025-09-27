السبت 27 سبتمبر 2025
استدعت قرارا عاجلا من المحافظ، مفاجأة من العيار الثقيل في كارثة مصنع المحلة المنهار

كارثة مصنع المحلة
كارثة مصنع المحلة المنهار، فيتو

كشفت لجنة المنشآت التابعة لحي أول المحلة الكبرى عن تفاصيل صادمة بشأن الحريق والانهيار المأساوي الذي وقع بمصنع بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى وأسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 33 آخرين.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

شاهد لحظة خروج ضحايا حريق مصنع المحلة من المشرحة (فيديو)

وأوضحت اللجنة خلال أعمال الفحص والمعاينة أن المصنع المشيد على مساحة تقدر بـ 700 متر قد تم إنشاؤه دون الحصول على أي تراخيص بناء ما جعله عرضة لمخاطر إنشائية جسيمة ساهمت في تفاقم الكارثة.

وفي السياق ذاته أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية قرارًا عاجلًا بـ إزالة المبنى بالكامل حتى سطح الأرض، مؤكدًا أن وجوده بهذه الصورة غير القانونية يشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين والعاملين بالمحيط.

وأكدت مصادر داخل المحافظة أن الجهات المختصة بدأت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة مع فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات إنشاء المبنى المخالف ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة التي هزَّت الشارع المحلاوي.

مواد متعلقة

رحل وهو يحاول إنقاذ صديق عمره، الحاج وليد الذكي بطل الوفاء في حريق مصنع المحلة

شاهد لحظة خروج ضحايا حريق مصنع المحلة من المشرحة (فيديو)

استشهاد فرد شرطة وإصابة 3 ضباط في حريق مصنع المحلة

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

