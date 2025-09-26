بايرن ميونخ يقسو على بريمن برباعية نظيفة ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

الدوري الألماني، حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا أمام فيردر بريمن بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

أهداف بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

سجل هدف التقدم لبايرن ميونخ اللاعب چونثان تاه في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بينما سجل هاري كين الهدف الثاني بالدقيقة 45، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 65، ثم اختتم اللاعب كونراد لايمر رباعية بايرن ميونخ في الدقيقة 87.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

دخل فريق بايرن ميونخ مباراته أمام فيردر بريمن بتشكيل يضم كلا من:

تشكيل فيردر بريمن أمام بايرن ميونخ

فيما دخل فريق فيردر بريمن مباراته أمام بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كارل هاين

الدفاع: سوجاوارا - ماركو فريدل - كريم كوليبالي - أجو

الوسط: ستاج - لينين - بويرتاس - رومانو شميد - مبانجولا

الهجوم: نجيمناه

ترتيب الدوري الألماني

بهذه النتيجة واصل بايرن ميونخ حامل اللقب، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعدما واصل الحفاظ على العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الخمس الأولى ليحصد 15 نقطة كاملة.

فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

