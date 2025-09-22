بايرن ميونخ يتربع على الصدارة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة

ترتيب الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ حامل اللقب، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا بالعلامة الكاملة بعدما حقق الانتصار في الجولات الأربعة الأولى.

فيما تواجد باير ليفركوزن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 5 نقاط.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة

1- بايرن ميونخ 12 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 10 نقاط

3- لايبزيج 9 نقاط

4- إف سي كولن 7 نقاط

5- سانت باولي 7 نقاط

6- آينتراخت فرانكفورت 6 نقاط

7- فرايبورج 6 نقاط

8- شتوتجارت 6 نقاط

9- هوفينهايم 6 نقاط

10- يونيون برلين 6 نقاط

11- باير ليفركوزن 5 نقاط

12- فولفسبورج 5 نقاط

13- ماينز 4 نقاط

14- فيردر بريمن 4 نقاط

15- هامبورج إس في 4 نقاط

16- أوجسبورج 3 نقاط

17- بوروسيا مونشنجلادباخ نقطتان

18- هايدينهايم بدون نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الألماني





