هاتريك كين يقود بايرن ميونخ للفوز برباعية على هوفنهايم والابتعاد بصدارة الدوري الألماني

الدوري الألماني، فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره هوفنهايم، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

تقدم هاري كين بهدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل كين التألق بعدما سجل هدفي فريقه الثاني والثالث من ركلتي جزاء بالدقيقتين 48 و77، ليكمل كين “الهاتريك”، قبل أن يحرز هوفنهايم هدف حفظ ماء الوجه بالدقيقة 82 عن طريق فلاديمير كوفال.

وفي الوقت بدل الضائع، أكمل سيرج جنابري رباعية الفريق البافاري لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ 4 / 1.

ترتيب بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في أول 4 جولات، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 6 نقاط في المركز الثامن.

تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني

جاء تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كونراد لايمر- مين جاي - جوناثان تاه- ساشا بوي.

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش- جوريتزكا - جاكسون

الهجوم: لويس دياز – هاري كين- مايكل أوليسي.

وبدأ بايرن ميونخ الموسم بقوة، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في البوندزليجا على حساب لايبزيج وأجسبورج وهامبورج وهوفنهايم، قبل أن يفتتح مشواره الأوروبي بفوز مهم على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، جمع هوفنهايم 6 نقاط من مبارياته الأربعة الأولى؛ إذ تغلب على باير ليفركوزن ويونيون برلين، فيما خسر أمام آينتراخت فرانكفورت وبايرن.

وسبق أن التقى الفريقان في 36 مباراة بمختلف المسابقات، حسم بايرن ميونخ 24 منها لصالحه، بينما فاز هوفنهايم في 5 مواجهات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو البافاري 92 هدفًا في شباك هوفنهايم، مقابل 36 هدفًا استقبلتها شباكهم.

بايرن ميونخ يكتسح هامبورج بخماسية في الدوري الألماني

وكان بايرن ميونخ اكتسح هامبورج بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الثالثة من البوندسليجا.

بايرن يهزم هامبورج

وسجل خماسية بايرن سيرجي جنابري (3) وألكسندر بافلوفيتش (9) وهاري كين (26، و62) ولويس دياز (29).

