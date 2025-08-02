تليجراف: محادثات لعودة هاري كين إلى الدوري الإنجليزي (فيديو)

كشفت صحيفة "ديلي تيلجراف"البريطانية، عن عزم الدولي الإنجليزي هاري كين ، الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت الصحيفة أن مصادر مقرّبة من هاري كين تؤكد أن هناك محادثات بالفعل بشأن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2026.

وأضافت: أن نادي توتنهام يحتفظ بأولوية التعاقد معه مجددًا في حال قرر بايرن ميونخ بيعه خاصه لتعويض رحيل نجمه سون هيونج.

10 minutos de Harry Kane, um dos melhores atacantes do século. pic.twitter.com/ZbYHuq1j3X — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) July 25, 2025

ويرتبط هاري كين قائد منتخب إنجلترا صاحب الـ 32 عامًا، بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي في 30 يونيو 2027.

قالت الصحيفة: إن عقد هاري كين مع بايرن ميونخ، يتضمن بندًا لتقليل قيمته المالية كل عام، وهناك اعتقاد داخل النادي البافاري بالموافقة على بيعه في صيف 2026 بعد المونديال دون الانتظار لآخرعام في عقده داخل إليانز أرينا.

كما أكدت مصادر الصحيفة أن مانشستر يونايتد هو الوجهة الأقرب في حال رحيله عن بايرن.

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