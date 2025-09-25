بايرن ميونخ يحسم الجدل حول عودة هاري كين لتوتنهام

أعرب نادي بايرن ميونخ الألماني عن رفضه للتقارير التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد هاري كين يسمح له بالرحيل عن الفريق، وشدد على أن النادي يعتمد على المهاجم الإنجليزي في المستقبل.

رد بايرن ميونخ على رحيل كين

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تظهر الطريقة التي يقود بها الفريق من خلال أفعاله، والتفاني الذي يظهره، المستوى الرائع الذي يقدمه حاليًا. ونأمل أن نواصل تحقيق النجاحات مع هاري في المستقبل".



وقال فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق إن "آخر شيء أرغب في فعله هو فتح الباب أمام أي جدل".



وأضاف: "أرى أنه لا يزال يمتلك الرغبة في الفوز بالألقاب، ويمكنه تحقيق ذلك مع بايرن. كان دائمًا هدافًا، لكني أعتقد أنه طور من طريقة لعبه، من خلال تحركه للوراء بين الخطوط، وهذا يمنحه في النهاية فرصة للابتعاد عن رقابة المدافعين. ومن خلال ذلك، يتطور أكثر فأكثر، وهو قائد داخل الفريق".

ويمكن لكين، الذي يمتد عقده مع بايرن حتى 2027، أن يصبح أسرع لاعب كرة قدم في منافسات الرجال يسجل 100 هدف لنادي في الدوريات الخمس الكبرى، في مباراة الدوري الألماني أمام فيردر بريمن المقرر إقامتها الجمعة.

