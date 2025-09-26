أخبار الفن اليوم: زواج رانيا يوسف للمرة الرابعة.. انفصال شيماء سيف ومحمد كارتر.. خروج رحمة أحمد من المستشفى بعد تعافيها

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الأتي

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معًا للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد في القاهرة.

في هذا السياق، أكدت “رانيا” في تصريحات لـبرنامج ET بالعربي، على زواجها، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول الثنائي إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف رانيا يوسف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور. \

تصدرت النجمة شيماء سيف، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أنباء علي السوشيال ميديا حول انفصالها عن زوجها محمد كارتر.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيماء سيف ومحمد كارتر حقيقة انفصالهما، حيث أكد أن الخبر الذي تم تداوله صحيح، فالاثنان قد اتفقا على الطلاق بشكل ودي وبعيدًا عن أعين وسائل الإعلام



كشف المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث، عن مفاجأة بشأن استقالة الفنان أشرف زكي من منصب نقيب المهن التمثيلية، مشيرا أنه حتى الآن لم تُرسل إليه أي استقالة رسمية من قبل أشرف زكي.

وأعرب المخرج عمر عبد العزيز، عن حزنه الشديد إزاء إعلان الدكتور أشرف زكي رغبته في ترك منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدًا أنه يعد من أبرز النقباء الذين قدموا الكثير للنقابة طوال سنوات عمله.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، أن الاستقالة يجب أن تحظى أولًا بموافقة مجلس النقابة قبل أن تُرفع إلى اتحاد النقابات الفنية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

تحدثت الممثلة الحائزة علي جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، دعمًا لفلسطين، خلال تواجدها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي.

وقالت جينفر في تصريحات إعلامية في المهرجان: "أنا أشعر بالرعب، وهذا أمر يبعث على الخزي، ما يحدث ليس أقل من إبادة جماعية وهو أمر غير مقبول أنا خائفة على أطفالي، وعلى جميع أطفالنا".

أعلنت الفنانة والإعلامية إنجي عبد الله عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة، إثر إصابتها بورم حميد في جذع المخ، وذلك من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك".

وقالت إنجي إنها تحاول منذ ستة أشهر الخضوع للعلاج للمرة الثانية، مشيرة إلى أن الورم ليس سرطانيًا لكنه في أخطر منطقة بالمخ، وهو ما يجعل التعامل معه معقدًا للغاية.

وأوضحت أنها خضعت عام 2019 لجلسات مكثفة من الإشعاع والكيماوي، واعتقدت آنذاك أنها تعافت تمامًا، قبل أن تعاودها الأعراض بشكل أقسى.

قالت الفنانة رحمة أحمد إنها خرجت من المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.



وقالت رحمة أحمد في رسالة صوتية لبرنامج “ET” الحمد الله خرجت من المستشفى بالسلامة والحمد لله دي نعمة كبيرة من ربنا، أنا كويسة وإن شاء الله هنزل تصوير بعد راحة كام يوم، ومكنش تضخم في الكلى ولا حاجة دي كانت نزلة معوية أعراضها شديدة

قالت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أن أكثر شيء مهم بالنسبة لها هي أمها ثم الغناء، مشيرة إلى أن الغناء يجعلها في مود جيد، وأن العمل بالنسبة لها مهم أيضا فهو يحقق لها الأمان المادي ودا مهم لأي ست.

وعن زواجها من تامر حسني قالت في تصريحات تلفزيونية: "أنا من صغري نفسي أعمل عيلة ولكن الخلفة دى بتاعت ربنا وكنت عايزة أكبر مع ولادي، مشيرة إلى أن والدتها كانت متجوزة في سن أصغر منها.

