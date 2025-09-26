الست ملهاش إلا شغلها، بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور وظهور مختلف لابنتها تالية (فيديو)

قالت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أن أكثر شيء مهم بالنسبة لها هي أمها ثم الغناء، مشيرة إلى أن الغناء يجعلها في مود جيد، وأن العمل بالنسبة لها مهم أيضا فهو يحقق لها الأمان المادي ودا مهم لأي ست.

بسمة بوسيل مع ابنتها

وعن زواجها من تامر حسني قالت في تصريحات تلفزيونية: "أنا من صغري نفسي أعمل عيلة ولكن الخلفة دى بتاعت ربنا وكنت عايزة أكبر مع ولادي، مشيرة إلى أن والدتها كانت متجوزة في سن أصغر منها.

وفاجأت “بسمة” الجمهور بظهور ابنتها الكبرى تاليا تامر حسني والتي ظهرت بملامح شابة بعدما اعتاد الجمهور على ظهورها كطفلة.

وعلى صعيد آخر، ردت المطربة المغربية بسمة بوسيل، على أخبار عودتها لتامر حسني مؤخرا.

وقالت بسمة بوسيل خلال لقائها مع جيهان عبد الله عبر أثير راديو "نجوم إف إم": “أكيد مفيش واحدة عايزة إن بيتها يتهد، في الأول كنت بحس إني زعلانة ولكن إحنا بقينا أحسن وولادنا أحسن، ولو في حاجة إحنا هنعلن أكيد، مشيرة إلى أن عودتها لنجم الجيل شائعات”.

وفي نفس اللقاء، فجرت بسمة مفاجأة، حيث قالت إن أغنية مشاعر التي قدمتها شيرين كانت لها من البداية، مؤكدة أنها رفضت خروج ألبومها الأول للنور بعد زواجها من تامرحسني.

