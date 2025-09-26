الجمعة 26 سبتمبر 2025
رحمة أحمد بعد خروجها من المستشفى: ربنا سخر لي جنود علي الأرض علشان أرجع لابني(فيديو)

رحمة أحمد
رحمة أحمد

قالت الفنانة رحمة أحمد إنها خرجت من المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

تطورات الحالة الصحية لرحمة أحمد 

وقالت رحمة أحمد في رسالة صوتية لبرنامج “ET” الحمد الله خرجت من المستشفى بالسلامة والحمد لله دي نعمة كبيرة من ربنا، أنا كويسة وإن شاء الله هنزل تصوير بعد راحة كام يوم، ومكنش تضخم في الكلى ولا حاجة دي كانت نزلة معوية أعراضها شديدة

وأضافت ربنا كان مسخر لي جنود علي الأرض علشان أرجع لابني مصطفي تاني ـ كنت بطلب من ربنا أني أرجع بس لمصطفي لأنه لسه صغير.

 

وكانت الفنانة دنيا سامي، كشفت تطورات الحالة الصحية لـ رحمة أحمد بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى. 

وقالت دنيا سامي في تصريحات تلفزيونية: “رحمة لم تُصب بتضخم في الكبد أو الكلي بل هو كان التهابات في الكلى هي طلع عندها حساسية من حاجات كتير مع إني مكنش يبان عليها وهي كانت بتعمل اختبار لدوا هي المفروض تاخده ولكن حصلها الأزمة بسبب الاختبار”. 

وأضافت: “وكان لازم تدخل الرعاية علشان يطمنوا عليها ولكن الحمد لله هي دلوقتي أحسن”. 

