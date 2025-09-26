الجمعة 26 سبتمبر 2025
مقربون من شيماء سيف وزوجها يؤكدون خبر انفصالهما

تصدرت النجمة شيماء سيف، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أنباء علي السوشيال ميديا حول انفصالها عن زوجها محمد كارتر.

 

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيماء سيف ومحمد كارتر حقيقة انفصالهما، حيث أكد أن الخبر الذي تم تداوله صحيح، فالاثنان قد اتفقا على الطلاق بشكل ودي وبعيدًا عن أعين وسائل الإعلام

 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك محاولات كثيرة من جانب أسرتيهما والأصدقاء المقربين لإقناعهما بالتراجع عن ذلك القرار، خاصة أن الطلاق لم يقع بشكل رسمي حتى الآن.

 

يذكر أن انفصال شيماء سيف عن زوجها هو الثاني في أقل من عام، حيث اعلنا من قبل انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عدة أسابيع عادا مرة أخرى، وكانت تلك العودة منذ ستة أشهر فقط


 

أخبار شيماء سيف طلاق شيماء سيف كارتر

