مقربون من شيماء سيف وزوجها يؤكدون خبر انفصالهما

تصدرت النجمة شيماء سيف، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أنباء علي السوشيال ميديا حول انفصالها عن زوجها محمد كارتر.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيماء سيف ومحمد كارتر حقيقة انفصالهما، حيث أكد أن الخبر الذي تم تداوله صحيح، فالاثنان قد اتفقا على الطلاق بشكل ودي وبعيدًا عن أعين وسائل الإعلام

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك محاولات كثيرة من جانب أسرتيهما والأصدقاء المقربين لإقناعهما بالتراجع عن ذلك القرار، خاصة أن الطلاق لم يقع بشكل رسمي حتى الآن.

يذكر أن انفصال شيماء سيف عن زوجها هو الثاني في أقل من عام، حيث اعلنا من قبل انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عدة أسابيع عادا مرة أخرى، وكانت تلك العودة منذ ستة أشهر فقط





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.