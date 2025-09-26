الجمعة 26 سبتمبر 2025
جينيفر لورانس تدعم فلسطين: أشعر بالرعب لما يحدث من إبادة جماعية في غزة (فيديو)

جينيفر لورانس، فيتو
تحدثت الممثلة الحائزة علي جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، دعمًا لفلسطين، خلال تواجدها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي.

وقالت جينفر في تصريحات إعلامية في المهرجان: "أنا أشعر بالرعب، وهذا أمر يبعث على الخزي، ما يحدث ليس أقل من إبادة جماعية وهو أمر غير مقبول أنا خائفة على أطفالي، وعلى جميع أطفالنا".

ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس بطلا فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

في سياق متصل، أعلن رسميا، عن اختيار المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، كلا من الممثل ليوناردو دي كابريو، والنجمة جينيفر لورانس، لتجسيد دور البطولة في فيلمه الجديد، الذي يعمل على تحضيره حالا.

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

فيلم مارتن سكورسيزي الجديد، مقتبس من رواية WHAT HAPPENS AT NIGHT، والتي تدور أحداثها حول زوجين أمريكيين، يسافران إلى بلدة أوروبية صغيرة، حيث يواجهان مجموعة من الشخصيات الغامضة وتجعلهم يواجهون حقيقة انفسهم.

نتفليكس وآبل وأمازون ووارنر برذرز يتنافسون على حقوق توزيع فيلم مارتن سكورسيزي

وتتنافس كل من شركات نتفليكس، وآبل، وأمازون، ووارنر برذرز، على حقوق توزيع فيلم الجريمة الجديد للمخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، والذي سيضم نخبة من النجوم.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تفوز إحدى منصات البث الكبرى بالمزايدة، حيث يُرجح أن يكون العرض الأعلى من نصيب أحد خدمات البث.

