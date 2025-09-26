إنجي عبد الله تكشف تفاصيل معاناتها من ورم في جذع المخ وأزمتها الصحية

أعلنت الفنانة والإعلامية إنجي عبد الله عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة، إثر إصابتها بورم حميد في جذع المخ، وذلك من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك".

وقالت إنجي إنها تحاول منذ ستة أشهر الخضوع للعلاج للمرة الثانية، مشيرة إلى أن الورم ليس سرطانيًا لكنه في أخطر منطقة بالمخ، وهو ما يجعل التعامل معه معقدًا للغاية.

وأوضحت أنها خضعت عام 2019 لجلسات مكثفة من الإشعاع والكيماوي، واعتقدت آنذاك أنها تعافت تمامًا، قبل أن تعاودها الأعراض بشكل أقسى.

وأضافت أنها تعاني فقدان الإحساس بالجانب الأيمن من جسدها، وصعوبة في البلع، بالإضافة إلى آلام حادة تشبه الكهرباء تسري في جسدها مع أبسط الحركات، حتى عند تحريك عينيها.

وأكدت أن أطباء في مصر وخارجها رفضوا التدخل لعلاجها، نظرًا لخطورة موقع الورم واستحالة تكرار الجرعات العلاجية التي سبق أن تلقتها.

وأشارت إلى أن أحد المستشفيات طلب منها توقيع إقرار تتحمل فيه كامل المسؤولية عن أي مضاعفات إذا خضعت للعلاج، ما دفعها للتراجع عن الاستمرار خوفًا من المخاطر.

وكشفت أنها حاليًا تحت متابعة طبيب وافق على تجربة بعض العلاجات التلطيفية لتحسين جودة حياتها، في انتظار “معجزة” من الله.

كما أوضحت إنجي أن شقيقتها تعاني أيضًا من ورم خبيث في الرئة والمخ بالمرحلة الرابعة، مؤكدة أن حالتها الصحية تزداد سوءًا مع مرور الوقت، وأنها لم تتوقع أن تصبح في حاجة إلى من يرعاها بدلًا من أن تقوم هي بمساندة شقيقتها.

واختتمت إنجي عبد الله رسالتها بالدعاء قائلة: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه”، داعية محبيها ومتابعيها إلى الدعاء لها ولشقيقتها في هذه المحنة القاسية.

