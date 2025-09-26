الجمعة 26 سبتمبر 2025
رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

رانيا يوسف
رانيا يوسف

 أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معًا للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد في القاهرة.

في هذا السياق، أكدت “رانيا” في تصريحات لـبرنامج ET بالعربي، على زواجها، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول الثنائي إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف رانيا يوسف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور. 

واختارت رانيا لهذه المناسبة إطلالة لافتة بفستان بنفسجي حيوي مكشوف الأكتاف ومصمم بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، فيما أضافت لمسة من الفخامة بارتداء عقد من الألماس منحها إطلالة راقية وجاذبة. 

