الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فرق ميناء القاهرة الجوي تحصد ميداليتين ببطولة الجمهورية للشركات

فرق ميناء القاهرة
فرق ميناء القاهرة الجوي
ads

نجحت فرق شركة ميناء القاهرة الجوي، في حصد ميداليتين خلال منافسات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الثامنة والخمسين، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد.

حيث حقق فريق الشطرنج المركز الأول محققًا الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أداء مميز في جميع مبارياته دون أي هزيمة.

فرق شركة مطار القاهرة الدولي

كما أحرز فريق الكرة الشاطئية المركز الثاني، حاصدًا الميدالية الفضية بعد فوزه في جميع مبارياته التمهيدية وتأهله إلى المباراة النهائية.

وتقدم المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بخالص التهاني لفريقي الشطرنج والكرة الشاطئية على هذا الإنجاز، مشيدًا بروح العزيمة والإصرار والمثابرة التي تحلت بها فرق الشركة المشاركة في البطولة، والتي تُوجت بهذا النجاح الكبير، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق في المواسم القادمة.

كما وجّه التهنئة إلى الملاح محمد طه محمد شعبان، رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس لجنة النشاط الرياضي، والكابتن علي أمين عبد ربه، رئيس البعثة، وجميع أعضاء البعثة على هذا النجاح المشرف، مؤكدًا حرص الشركة على مواصلة تقديم الدعم الكامل للأنشطة الرياضية بما يحقق مزيدًا من الإنجازات مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة ميناء القاهرة الجوي ميناء القاهرة الجوي بطولة الجمهورية للشركات بطولة الجمهورية بورسعيد

مواد متعلقة

ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

ضبط كمية أدوية بشرية بمطار برج العرب قبل تهريبها للخارج

مصر والإمارات يوقعان عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي

القابضة للمطارات والوطنية لخدمات الملاحة يبحثان التعاون مع شركة ألمانية بقطاع الاتصالات

وزير الطيران: توسعات مطار القاهرة تستهدف خلق تجربة سفر عالية المستوى

وزير الطيران ورئيس الوطنية للصحافة في استقبال أوائل الجمهورية قبل سفرهم لألمانيا

مصر للطيران توقع اتفاقًا مع هواوي لتعزيز مزايا السفر والتحول الرقمي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads