فرق ميناء القاهرة الجوي تحصد ميداليتين ببطولة الجمهورية للشركات

نجحت فرق شركة ميناء القاهرة الجوي، في حصد ميداليتين خلال منافسات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الثامنة والخمسين، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد.

حيث حقق فريق الشطرنج المركز الأول محققًا الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أداء مميز في جميع مبارياته دون أي هزيمة.

فرق شركة مطار القاهرة الدولي

كما أحرز فريق الكرة الشاطئية المركز الثاني، حاصدًا الميدالية الفضية بعد فوزه في جميع مبارياته التمهيدية وتأهله إلى المباراة النهائية.

وتقدم المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بخالص التهاني لفريقي الشطرنج والكرة الشاطئية على هذا الإنجاز، مشيدًا بروح العزيمة والإصرار والمثابرة التي تحلت بها فرق الشركة المشاركة في البطولة، والتي تُوجت بهذا النجاح الكبير، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق في المواسم القادمة.

كما وجّه التهنئة إلى الملاح محمد طه محمد شعبان، رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس لجنة النشاط الرياضي، والكابتن علي أمين عبد ربه، رئيس البعثة، وجميع أعضاء البعثة على هذا النجاح المشرف، مؤكدًا حرص الشركة على مواصلة تقديم الدعم الكامل للأنشطة الرياضية بما يحقق مزيدًا من الإنجازات مستقبلًا.

