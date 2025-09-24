الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيراميدز يصل مطار القاهرة عقب التتويج بكأس القارات الثلاث (صور)

وصول بعثة فريق بيراميدز
وصول بعثة فريق بيراميدز لمطار القاهرة الدولي
ads

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بعثة فريق نادي بيراميدز قادمة من مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالسعودية، وذلك عقب تتويجه بلقب كأس القارات الثلاث بعد الفوز على فريق الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

 

وصول بعثة فريق بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي

وحرص الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء محمد صلاح مدير مبنى الركاب رقم (2)، وفرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران، على استقبال البعثة لدى وصولها لمطار القاهرة الدولي، وذلك لتيسير إجراءات وصول اللاعبين وإنهائها بسرعة.

 

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا كبيرًا على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة فريق نادي بيراميدز نادي بيراميدز بيراميدز الملك عبد العزيز مطار الملك عبد العزيز مدينة جدة السعودية الأهلي السعودي كأس القارات الثلاث

مواد متعلقة

فرق ميناء القاهرة الجوي تحصد ميداليتين ببطولة الجمهورية للشركات

ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

ضبط كمية أدوية بشرية بمطار برج العرب قبل تهريبها للخارج

مصر والإمارات يوقعان عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي

القابضة للمطارات والوطنية لخدمات الملاحة يبحثان التعاون مع شركة ألمانية بقطاع الاتصالات

وزير الطيران: توسعات مطار القاهرة تستهدف خلق تجربة سفر عالية المستوى

وزير الطيران ورئيس الوطنية للصحافة في استقبال أوائل الجمهورية قبل سفرهم لألمانيا

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

الدوري المصري، وادي دجلة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 وحالة طرد

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

6 بيانات مطلوبة عند التبليغ عن الأطفال الجدد وفقا للقانون

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

6 بيانات مطلوبة عند التبليغ عن الأطفال الجدد وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads