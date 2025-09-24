بيراميدز يصل مطار القاهرة عقب التتويج بكأس القارات الثلاث (صور)

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بعثة فريق نادي بيراميدز قادمة من مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة بالسعودية، وذلك عقب تتويجه بلقب كأس القارات الثلاث بعد الفوز على فريق الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وصول بعثة فريق بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي

وحرص الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء محمد صلاح مدير مبنى الركاب رقم (2)، وفرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران، على استقبال البعثة لدى وصولها لمطار القاهرة الدولي، وذلك لتيسير إجراءات وصول اللاعبين وإنهائها بسرعة.

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا كبيرًا على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

