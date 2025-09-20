ضبط كمية أدوية بشرية بمطار برج العرب قبل تهريبها للخارج

تمكن رجال الجمارك بـ مطار برج العرب الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

إجراءات الضبط الجمركي بمطار برج العرب

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران ايركايرو، حيث اشتبه مايكل نبيل رئيس الوردية في الراكب س. ي. ح مصري الجنسية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة كرم عكاشة رئيس القسم وأحمد عبد العال مأمور الفحص تحت إشراف أحمد مصطفى مدير ادارة الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام متماثلة داخل الحقائب.

وبالعرض الأمر على متولي الرياش مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من عبد العزيز إبراهيم، على حفيظ مأموري الحركة، نادر سامي مأمور أمن جمركي، محمد الجوهري رئيس قسم مكافحة تهرب جمركي، لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٦٠ علبة دواء بشري مدون عليه FLBOGAMMA 5% سعة 50ml، وتقدرت القيمة الجمركية بحوالى 860 ألف و٧٠٠ جنيه وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بمليون و٧٢١ ألفا و٤٠٠ جنيه.

خطوات تحرير محاضر الضبط الجمركي

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2025، وتم إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

