الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي

جولة اللجنة العليا
جولة اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ
قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية.

الجولة التفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي

كان في استقبال اللجنة الطيار وائل شلتوت مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

وشملت الجولة تفقد أسوار المطار ومباني الركاب رقم (1و 2)، وصالتي السفر والوصول(الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والكاترينج، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة.

كما تم متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، ومحطة الخدمات الأرضية لشركة EAS بمطار  شرم الشيخ بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.

