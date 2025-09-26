الجمعة 26 سبتمبر 2025
نائب محافظ سوهاج يستجيب لمناشدة الطفل عبد الله ويسدد إيجار محل والده لعام كامل

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يستجيب لمناشدة الطفل "عبدالله" ويسدد إيجار

 زار الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، الطفل "عبد الله" صاحب مناشدة الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالشراء من محل والده لمساعدته في سداد ديونه.

وخلال الزيارة، اطمأن نائب المحافظ على أوضاع الأسرة واستمع إلى احتياجاتهم، ثم بادر بسداد إيجار المحل لمدة عام كامل، للمشاركة في رفع العبء عن كاهل الأسرة ومساندتها في تجاوز أزمتها المعيشية.

وأكد الدكتور عبد الهادي أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المبادرات الإنسانية تسير جنبًا إلى جنب مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

ومن جانبها، أعربت أسرة الطفل "عبد الله" عن خالص شكرها وتقديرها لنائب المحافظ على استجابته السريعة وموقفه النبيل، الذي أعاد لهم الأمل في مواجهة الظروف الصعبة وترك أثرًا طيبًا في نفوسهم.

يذكر أن عبد الله خرج في فيديو يناشد المواطنين بشراء من والدها الذى فتح محل زيوت بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة للسدد إيجار المحل ومنزله.

ads