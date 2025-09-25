الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بفضل ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة

محافظ سوهاج: 96% زيادة في الإيرادات بالعام المالي 2024/ 2025

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

كشف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في إيرادات المحافظة بنسبة 96.47% عن المستهدف للعام المالي 2024 / 2025، وذلك وفقًا للتقرير الختامي النهائي الصادر عن منظومة الإدارة المالية الحكومية (GFMIS)، للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

محافظ سوهاج زيادة إيرادات المحافظة بنسبة 96% عن المستهدف

وأشار المحافظ إلى أن الزيادة في الإيرادات تعكس نجاح خطة المحافظة في تعظيم موارد الدولة، وترشيد أوجه الإنفاق، وحوكمة الأداء المالي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة غير المستغلة، واستيداء حقوق الخزانة العامة.

وأوضح "سراج" أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود المكثفة التي بذلتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لا سيما في ملفات: تحصيل مستحقات الدولة عن الأماكن المؤجرة للغير، واستغلال الأماكن العامة والإشغالات بالشكل الأمثل، والتصرف في الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بالمخازن الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود أسهمت في خلق أوعية موارد جديدة تعزز من قدرة المحافظة على دعم موازنة الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2024 / 2025 شهدت كذلك زيادة عن نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتا إلى أن زيادة نسب التحصيل جاءت نتيجة المتابعة المستمرة مع الجهات والإدارات المعنية، بجانب تفعيل آليات الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل للأصول بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري على مستوى المحافظة.

وأكد "سراج" أن محافظة سوهاج مستمرة في تنفيذ استراتيجية واضحة لتعزيز الموارد الذاتية وتنمية الإيرادات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصول الدولة غير المستغلة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظة سوهاج موارد الدولة فرص الإستثمارية

مواد متعلقة

بعد أزمته الطبية، الطالب يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج (صور)

وزير التعليم العالي ينهي أزمة معيد آداب سوهاج

رايحين المدرسة بموتوسيكل، إصابة طالبين صدمتهما سيارة نقل بسوهاج

بسبب سقوط درابزين السلم على طالب، إحالة مديرة مدرسة العجوبية بسوهاج للتحقيق

محافظ سوهاج يستعرض تقارير اللجان الفرعية لحصر مباني الإيجار القديم

رئيس جامعة سوهاج الأهلية يتابع الكشف الطبي على الطلاب الجدد

رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام المحاضرات في بداية العام الدراسي

اليوم، 2355 مدرسة بسوهاج تستقبل مليون و255 ألف طالب وطالبة

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads