محافظات

جولة أثرية للشباب بمعبد ميريت آمون برفقة نائب محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يصطحب وفدًا شبابيًا في جولة أثرية بمعبد

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وحرصًا على تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز وعي الشباب بقيمة التراث الوطني، اصطحب الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج وفدًا شبابيًا من مختلف مراكز المحافظة، في جولة ميدانية إلى مسجد الأمير حسن الأثري ومعبد ميريت آمون بمدينة أخميم، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي ينظمها نائب المحافظ.

وتعرف المشاركون خلال الجولة على القيمة التاريخية والمعمارية للمسجد والمعبد، وما يحويانه من شواهد أثرية تجسد تعاقب الحضارات الإسلامية والفرعونية على أرض سوهاج.

 نائب محافظ سوهاج يصطحب وفدًا شبابيًا في جولة أثرية بمعبد ميريت آمون بأخميم 
 

وأكد نائب المحافظ، في تصريحات له عقب الجولة، أن تنظيم مثل هذه الزيارات يسهم في تنمية روح الانتماء والفخر لدى الأجيال الجديدة، ويعزز من وعيهم بقيمة التراث الأثري والحضاري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المستقبل وأساس عملية التنمية.

وأعرب الشباب المشاركون عن سعادتهم بالزيارة، مؤكدين اعتزازهم بما تمتلكه محافظة سوهاج من مقومات أثرية وحضارية تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية والثقافية في صعيد مصر.

