الخميس 25 سبتمبر 2025
محافظات

قبول دفعة جديدة ببرنامج اللغتين الإنجليزية والفرنسية بآداب سوهاج

الدكتور حسان النعمانى
الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج

أعلنت كلية الآداب بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعمانى، قبول دفعة جديدة ببرنامج اللغتين الإنجليزية والفرنسية للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو تطوير البرامج الأكاديمية المتميزة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كلية الآداب بجامعة سوهاج تعلن عن قبول دفعة جديدة ببرنامج اللغتين الإنجليزية والفرنسية

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مما يتيح لهم فرصًا واسعة للعمل في مجالات الترجمة، التدريس، الإعلام، السياحة، العلاقات الثقافية والدبلوماسية، والمنظمات الإقليمية والدولية.


وأكد الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب، أن الدراسة تعتمد على مناهج حديثة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مع توفير تدريبات عملية وفرص للمشاركة في أنشطة أكاديمية وثقافية، بما يسهم في تنمية المهارات اللغوية والعملية للطلاب للاستعلام شئون طلاب أو التواصل عبر صفحة البرنامج علي الفيس بوك.(برنامج إنجليزي فرنسي English-French programme).

